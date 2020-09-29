نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار الصندوق العقاري يودع فى حسابات مستفيدي سكني نصف مليار ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد صباح اليوم زيادة في محركات البحث في جوجل حول صندوق التنمية العقارية، فقد أعلن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عن إيداع أكثر من نصف مليار ريال سعودي في الحسابات الخاصة بالمواطنين المستفيدين من برنامج سكني، وذلك تحت إشراف وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر سبتمبر 2020، وقد أوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي أن 525 مليون ريال من إجمالي الدعم هذا الشهر خصصت لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى شهر سبتمبر 2020 تجاوزت 23.4 مليار ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يقوم بإيداع مبالغ الأشخاص المستفيدين بشكل شهري، عبر رسالة إلكترونية على الهاتف المحمول توضح فيها تفاصيل عملية الإيداع والتوقيت الذي تم فيه الإيداع في الحساب البنكي، حيث يأتي دعم صندوق التنمية العقارية للتأكيد على التزامه التام بتحمل أعباء تملك المسكن الأول بالاستفادة من “القرض المدعوم” للحصول على المسكن المناسب الذي يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم من خلال إجراءات تمويلية سهلة وميسرة يتم العمل بها، ونذكر أن صندوق التنمية قد أشار إلى استفادة أكثر من 341 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق المملكة من برنامج “القرض المدعوم” منذ يونيو 2017 وحتى نهاية أغسطس الماضي من العام الجاري 2020 ما أسهم في استقرار حياة الأسر وتحقيق تنمية عمرانية في مدن ومناطق المملكة كافة.

ومن المعروف أن صندوق التنمية العقارية يقدم العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها، ومن هذه الخدمات خدمة “القرض المدعوم” ضمن 30 خدمة إلكترونية وذلك من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية، ونعرض لكل متابعي موقعنا ثقفني كيفية الاستفسار عبر رقم التواصل، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين حول الحلول التمويلية على مدار الساعة، فقد قامت بتوفير خدمة المستفيدين ليتمكن المواطن السعودي من التواصل مع الهيئة لسماع شكواه ومحاولة تقديم حلول والمساعدة، كما تستقبل فروع الصندوق المراجعين بعد حصولهم على مواعيد مجدولة من خلال بوابة الصندوق الإلكترونية.