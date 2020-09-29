نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة تمويل الراجحي لمعرفة قيمة التمويل والقسط الشهري إلكترونياً | أرقام الراجحي للاستفسار والشكاوى في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح التمويل الشخصي للأفراد يحتل جزء كبير من البحث اليومي لكل مواطن سعودي وكل وافد داخل المملكة العربية السعودية، فالتمويل الشخص بات حلاً سهلاً للكثير من المشاكل الطارئة التي قد يتعرض لها كل مواطن، أو لتحقيق غايات وأهداف يتم تحقيقها سريعاً عبر التمويل المالي السريع، ويعد التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بمبالغ متوسطة أحد هذه الحلول لجميع المواطنين، ويوفر مصرف الراجحي ميزة هامة لجميع العملاء وهي توفير خدمة حاسبة التمويل الشخصي إلكترونياً، بحيث يستطيع أي فرد يرغب في الحصول علي تمويل من مصرف الراجحي أن يحسب قيمة التمويل الذي يرغب في الحصول عليه ولكن وفق الدخل الشهري الخاص به، وحرصاً منا عبر موقعنا نوفر رابط حاسبة التمويل الشخصي بمصرف الراجحي للسعودي والوافد إلى المملكة أيضاً.

رابط حاسبة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي للسعودي والمقيم

يرجع توفير مصرف الراجحي لخدمة حاسبة التمويل الشخصي لجميع التمويلات الشخصية، لتوفير الوقت والجهد لجميع العملاء، فيمكن في أي وقت من المنزل أو العمل أن يقوم كل شخص بحساب قيمة التمويل المالي الذي يرغب به كل شخص من خلال تحديد الراتب الشخصي الذي يتقاضاه من جهة العمل التابع لها، ويتم ذلك من خلال التباع الخطوات التالية:

الدخول علي رابط حاسبة مصرف الراجحي التالي: حاسبة.

يتم تحديد جنسية كل شخص سواء سعودي أو وافد.

تحديد القطاع الذي يعمل به كل عميل سواء حكومي أو شبه حكومي أو خاص.

تحديد الراتب الشخصي الذي يحصل عليه شهرياً.

تحديد عدد الأقساط التي يرغب العميل من خلالها سداد الأقساط.

الضغط علي حساب التمويل.

رقم مصرف الراجحي للرد علي استفسارات العملاء مجاناً من أي جوال

بإمكان جميع السعوديين أو غير السعوديين الاستفادة من أرقام مصرف الراجحي التي تم تحديدها للرد علي أي سؤال يرغب العميل بتوجيهه إلى خدمة العملاء، وتم تحديد أرقام محددة لكل فئة من العملاء كالتالي:

رقم خدمة عملاء مصرف الراجحي: 966920003344.

رقم خدمة عملاء مصرف الراجحي الجدد: 1222124800.

رقم خدمة عملاء الراجحي لمن فقد البطاقة أو تعرض للسرقة أو لأي شكوي: 8001244455.

مميزات الحصول علي قرض شخصي من مصرف الراجحي