نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الإقامة بالمملكة 1442 للمقيمين وكيفية تجديدها والاستعلام عنها إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل العديد من المقيمين في المملكة والراغبين في الذهاب حديثًا من أجل معرفة رسوم تجديد الإقامة بالمملكة 1442 للمقيمين وخطوات الاستعلام عنها والقيام بتجديدها، نظرًا لأن المملكة تفرض الكثير من الغرامات على المُخالفين والمتأخرين عن تجديد الإقامة، سعيًا منها على إبقاء الجميع في أمان مع إقامة نظامية سارية، ولذلك ضاعفت الغرامات لتصل إلى الترحيل النهائي من السعودية والحرمان من الوظائف.

رسوم تجديد الإقامة بالمملكة 1442

يسعى كافة المقيمين في المملكة إلى العيش بصورة نظامية تجنبًا لحملات المراقبة سعيًا وراء توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، وتُعد الإقامة هي الوثيقة الصحيحة التي تثبت تواجد المقيم بصورة نظامية بدون أي مخالفات، ولذلك تجديد الاقامة شرط أساسي لبقاء المقيم داخل المملكة، ويمكن الاستعلام عن موعد تجديد الاقامة إلكترونيًا بدون أي مشاكل، وذلك عن طريق:

الدخول على موقع أبشر الإلكتروني.

اختيار الأفراد.

كتابة رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بالمقيم.

كتابة الكود الذي تم إرساله على الجوال.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها من المقيم.

اختيار كلمة خدماتي، ثم النقر على الجوازات، الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

ملئ صفحة البيانات الظاهرة.

سوف تظهر كافة المعلومات الخاصة بالإقامة ومدى استمراريتها وموعد إنتهاء الإقامة ورسوم التجديد.

قيمة تجديد الاقامة للمقيمين

حددت الجوازات السعودية القيمة الخاصة بتجديد الإقامة لكافة المقيمين بداخلها، وجاءت كالتالي :

600 ريال سعودي للعمالة المنزلية.

650 ريال سعودي للوافد.

2000 ريال سعودي للمرافقين من المواليد الجُدد أو التابعين.

1000 ريال سعودي لتغيير المهنة في المرة الأولى.

2000 ريال سعودي لنقل الكفالة في المرة الأولى، 4000 في المرة الثانية، 6000 في المرة الثالثة.

شروط تجديد الاقامة بالمملكة

حددت الإدارة العامة للجوازات السعودية الشروط الخاصة بتجديد الإقامة للمقيمين في المملكة لضمان العيش بأمان بدون أن مُخالفات، وتلك الشروط هي :