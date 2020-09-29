نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب ساب ادفانس لعملاء بنك ساب أفضل حساب استثماري 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب ساب ادفانس لدى بنك ساب تم تصميمه خصيصا لمساعدة العملاء فى استثمار أموالهم مع مشورة استثمارية مصممة خصيصا لعملاء ساب، وأسعار حصرية ومجموعة من المنتجات الاستثمارية المختارة بعناية، ما بين مجموعة متنوعة من الحسابات مثل ساب بريميير، الرواد، الحساب الإسلامي الجاري، حساب وافر، حساب الاستثمار الإسلامي فى السلع، حساب المضاربة الإسلامي.

حساب ساب ادفانس

يدعم حساب ساب ادفانس المتوفر لدى بنك ساب نظام تنمية الأموال بشكل رائع غير مسبوق، وذلك عن طريق الاستثمار بالإضافة إلى المساعدة والدعم الذي يقدمهم للعميل فى خطة تحقيق الاستثمار، لذا يقدم حساب بنك ادفانس العديد من وسائل الدعم لتحقيق الاستفادة القصوى من الادخار والاستثمار، نستعرضها معكم بالتفصيل خلال السطور القليلة التالية.

حساب المضاربة الادخاري الإسلامي

يتم تصنيفه على أنه ضمن نوعية حسابات التوفير الإسلامية، والذي يُعرف عنها تميزها بسهولة الإطلاع على بياناتها، كما يتم احتساب الأرباح عبر احتساب متوسط الرصيد اليومي للحساب الخاص بكل عميل.

المساعدة في مجالات الاستثمار ساب ادفانس

دائما هناك نوعان من العملاء الأول من يسعى إلى تحقيق الاستثمار على المدى القصير والنوع الأخر يسعى لتحقيقه على المدى الطويل، وفى كلا الحالتين سوف يجد العميل الدعم والمساعدة فى اتخاذ القرارات الصحيحة والتي تعتمد على احتياجات العميل ومتطلباته، وما يسعى إليه ساب دائما هو تقديم الخيارات الاستثمارية والمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يستطيع العميل استثمار الفائض المالي لتحقيق أهدافك المستقبلية ومنح أبنائه أفضل الفرص التعليمية المتاحة، بالإضافة إلى تأمين المتطلبات المعيشية واحتياجات العائلة المالية.

تقديم الاستشارات والمعلومات

كما يعمل مديري ساب ادفانس على دعم أهداف العميل أيا كانت على المدى القصير، أو المتوسط أوالطويل، وذلك حتى يتمكنون من وضع خطة مالية شاملة تتكيف مع متطلبات العميل واحتياجاته، بالإضافة إلى وضع استراتيجية موجهة خصيصا لمساعدة العميل على تحقيق طموحاته الخاصة وأهدافه المالية.

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المعاملات المصرفية اليومية والخدمات

لا يُعد ساب ادفانس مثل أي حساب مصرفي تقليدي على الإطلاق بينما يعمل دائما على توفير منظومة من الخدمات المصرفية لتحقيق متطلبات العميل المصرفية اليوم، ومساعدة العميل على تحقيق الأهداف المالية الذي يسعى إليها في الغد. حيث أنه عبر حساب ساب ادفانس سوف يحصل العميل على مجموعة من الخدمات مُعززة بمستوى عالٍ من الأمن والحماية للمزيد من التحكم في معاملاتك المصرفية وراحة البال.

مركز اتصالات مخصص

فى حالة حاجة العميل لمعرفة معلومات خاصة بحسابة المصرفي بإمكانه التواصل مع أحد الخبراء المتخصصين والمنتمين لساب ادفانس،حيث يعمل هذا الفريق على مساعدة العميل ومنحه تجربة من أفضل التجارب المصرفية المتميزة، وذلك طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة.

خدمة الأولوية ساب أدفانس

يتم منح العميل ميزة الأولوية في خدمة العملاء وذلك عبر صالات خدمة ساب أدفانس الحصرية في جميع فروع ساب.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

أصبح اليوم بإمكان العميل إجراء معاملاتك المصرفية وفقاً لمتطلباته واحتياجاته عن طريق منظومة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، كما يتمكن من إرسال الأموال وسداد الفواتير ودفع المستحقات بطرق أكثر أمانا، كم يتمكن من التحقق من رصيده ومتابعة معاملاته وإدارة أي أوامر لم تفعل بعد.

خدمة التنبيهات بالرسائل النصية القصيرة

عبر تلك الخدمة سيتمكن العميل من استقبال رسائل التنبيهات المتعلقة بأرصدة والتحويلات المالية على حسابك المصرفي مباشرة عبر جواله.

بطاقة ائتمان ساب أدفانس

تعتمد البطاقة على مفهوم التورق، حيث يتمكن العميل من سداد الرصيد المستحق عن طريق معاملات التورق وبالتالي يستطيع توفير إمكانية التسديد الجزئي وترحيل الائتمان.