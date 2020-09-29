نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تسجل 539 إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 334187 حالة.

وذكر الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في مؤتمر صحفي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 696 حالة ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 318542 حالة، فيما تم تسجيل 27 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 4739 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.