نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط نقل ملكية المركبات عبر منصة ( ابشر ) المرور السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة في هذا المقال نتعرف سوياً عن شروط نقل ملكية المركبات في المملكة العربية السعودية عبر منصة ابشر و يعتبر هذا الأجراء من ضمن الإجرات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمواجهه فيروس كورونا المستجد و هذا الأجراء منعاً للازدحام و الاختلاط بين الناس وقد نشر المرور السعودي شروط نقل ملكية مبايعة و نقل ملكية المركبات و من هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن الشروط التي يجب توافرها لنقل ملكية المركبات عبر منصة أبشر الالكترونية في المملكة العربية السعودية.

شروط نقل ملكية المركبات عبر منصة (ابشر)

أولا : يجب قبل أي شئ التأكد من عدم وجود مخالفات مرورية علي المركبة وتكون رخصة المشتري سارية

ثانياً : فحص المركبة جيداً مع طرف المشتري جيداً و يتفقوا سوياً و يحددوا سعر المركبة سواء هم من قاموا بتحديد سعر المركبة أو شخص آخر

ثالثاً : البائع يطلب تاريخ ميلاد و رقم الهواية الخاص بالمشتري لكي يتم طلب البيع بنجاح

رابعاً : يدخل البائع علي منصة ابشر ثم يختار من داخل المنصة عن خدمة بيع مركبة من الخدمات المعروضة في الصفحة الظاهرة له

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خامساً : بعد اختيار تفاصيل المبايعة يدخل المشتري أيضاً علي منصة ابشر ثم يكون له حرية الاختيار بين رفض طلب البيع أو قبول طلب البيع أي أن البائع يستطيع قبول طلب البيع او رفضه و بعد ذلك يقوم المشتري بتحويل مبلغ البيع إلي حساب الخدمة في البنك

سادساً : يتم إشعار بالدفع عبر إشعار يصل اليهم يصل إلي البائع و المشتري أيضاً

سابعاً : ثم يجب علي البائع بعد ذلك أن يدخل علي منصة ابشر ثم يختار إتمام عملية البيع و نقل الملكية و ان يكمل باقي الجراءات اللازمة و بعد هذا الأجراء يتم نقل ملكية المركبة للمشتري .

شروط نقل الملكية الذي حدده المرور السعودي

و هناك شرط لإتمام نقل الملكية عبر منصة ابشر للمركبات و هو ان يتراوح سعر المركبة ما بين 5 الاف ريال سعودي ألي 150 ألف ريال سعودي و شرط أخر قد حدده المرور السعودي و هو أن يكون البائع و المشتري يكونوا من مواطنين المملكة العربية السعودية .

منصة أبشر الالكترونية

هي منصة إلكترونية سعودية صممت خصيصاً لكي تسهل علي المواطنين السعوديين لكي تسهل عليهم الإجراءات اللازمة لعمل اي شي خاص بالحكومة السعودية و هي منصة يتواجد بها اكثر من 200 خدمة إلكترونية و يتواجد عليها أيضاً أكثر من 16 مليون مستخدم علي هذه المنصة و يتواجد داخل هذه المنصة خدمات للأفراد و خدمات للأعمال فهي صممت خصيصاً لكي ترفع من كفاءة مستوي النظام الحكومي في المملكة العربية السعودية.