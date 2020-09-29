نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط كفيل بنك التسليف وطريقة الاستعلام عن الكفيل في البنك شروط وخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط كفيل بنك التسليف هو جزء من الحصول على قرض من البنك، الذي يقدم عددًا متنوعًا من القروض للأسرة والزواج وترميم المنازل، وكلها تخضع لشروط واضحة وصريحة من بنك التنمية الاجتماعية، المعروف باسم بنك التسليف، ومن أهم هذه الشروط بالنسبة للبنك، هو شرط توافر الكفيل.

شروط كفيل بنك التسليف

يستهدف بنك التنمية الاجتماعية منح القروض للمستفيدين، ممن يرغبون في الحصول على دعم يحسن من مستوى الدخل لهم، ومواجهة أعباء الحياة وعثراتها بصورة كريمة، ولهذا السبب يمنح بنك التسليف لمستفيديه قرضًا بقيمة 60.000 ريال كحد أدنى، أو يمنح دعمًا لأصحاب المشاريع الصغيرة منهم.

الكفيل في بنك التسليف

الكفيل هو الشخص الذي يضمن مستفيدًا من البنك، أي ضامنًا للشخص الذي حصل على التمويل، أنه سوف يقوم بسداد المبلغ المقترض في موعده، وفي حال تعثر المستفيد عن السداد، يقوم البنك بالتواصل مع الكفيل.

الاستعلام عن الكفيل في بنك التسليف

يقوم بنك التنمية الاجتماعية بإخفاء أية معلومات عن الكفيل، أو تلك القروض التي حازت على كفيل سواء بصورة شخصية من جانب المستفيد، أو من خلال موقع بنك التسليف، ولا يوفر البنك أية منصة إلكترونية تمكّن المستفيد أو أي شخص آخر، من الاطلاع على أية معلومات متعلقة بالكفيل أو القروض التي يكفلها، وفي حال رغب المستفيد من الاطلاع على الكفيل في بنك التسليف، فيمكن التواصل مع البنك عبر رقم 920008002، فخدمة العملاء هي الوسيلة الوحيدة هنا، للحفاظ على سرية تلك المعلومات.

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شروط الكفيل في بنك التسليف

يشترط أن يكون الكفيل حاملًا للجنسية السعودية.

لا ينبغي للكفيل أن يضمن أكثر مستفيد مع نفس البنك، سواء في قرضين من نوعين مختلفين أو لشخصين بنفس نوع القرض.

ينبغي أن يكون الكفيل قد ثبت بأنه قادر على سداد أية قروض، وذلك بمراجعة سجله لدى البنك من قبل.

يجب على الكفيل أن يتقدم بكل المستندات المطلوبة منه، كما تحددها لائحة البنك التنفيذية.

يجب أن يوقّع كل من المستفيد والكفيل على أوراق القرض كاملة.

إذا كان الكفيل عاملا لدى القطاع الخاص، ومنسوبًا للتأمينات الاجتماعية، فلابد أن يوقع على فاتورة بنك التسليف بالدفع.

شروط طلب اعفاء بنك التسليف

أن تكون حاملا للجنسية السعودية.

أن يكون عمرك بين 25 و 55 عام.

في حال حصولك على قرض ترميم، انتبه لمرور 5 أعوام على منزلك.

رابط الاستعلام عن موافقة اعفاء بنك التسليف برقم الهوية

يمكنك التقدم بطلب للحصول على اعفاء بنك التسليف برقم الهوية ل6 أشهر، في حال تعثرك لأي سبب، والاستعلام عن قبول طلبك برقم الهوية بالخطوات التالية:

ادخل على رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف.

أدخل بيانات رقم الهوية مع ملاحظة أنها يجب أن تكون سارية.

قدم مستند يثبت عدد أفراد أسرتك وأعمارهم.

قدم مستند يثبت إجمالي الدخل الحقيقي لعائل الأسرة.

قدم ما يثبت عدم استطاعة العائل على سداد قرض البنك.

معلومات بشأن كفيل بنك التسليف

تُقبل كفالة العسكري في بنك التسليف إذا كان على رأس العمل وليس متقاعدًا.

ويمكن الانتقال من كفيل إلى كفيل آخر في بنك التسليف، ولكن بشرط أن يقوم الكفيل الجديد بإحضار خطاب تعهد بالحسم، يأتي من جهة عمله ويجب أن يكون هذا الخطاب مختومًا، بالإضافة إلى توقيع مسؤول الحسم على الخطاب، ثم تأخذ الخطاب إلى فرع بنك التسليف الأقرب لك، لتقوم بتغيير الكفيل، مع وجوب عدم تأخرك عن سداد الأقساط في وقتها.

كذلك يمكن قبول تغيير الكفيل لعميل بنك التسليف، في حالات محددة منها تقاعد كفيلك الأساسي، أو وفاته، أو في حال انتقالك كمستفيد أو مقترض من البنك إلى وظيفة حكومية.

كذلك يمكن للموظف الذي يعمل بالحكومة، أن يتولى كفالة شخصين في بنك التسليف، وأن يقترض لنفسه أيضًا مع كفالة شخص واحد، ولكن بشرط أن تسمح قوته المالية بكفالتهم دون أن تتخطى أقساطه كاملة ثلث راتبه.

رابط دخول حساب بنك التسليف برقم الهوية

إذا أردت زيارة حسابك في بنك التسليف، يمكنك أن تقوم بذلك عن طريق استخدام رقم الهوية الخاصة بك، واتباع بضع خطوات بسيطة لأجل ذلك، كما يلي:

قم بزيارة رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي عبر شبكة الإنترنت. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك. في حال لم يكن لديك حساب شخصي في موقع بنك التسليف الإلكتروني، قم بإنشاء حسابًا جديدًا بالضغط على كلمة حساب جديد الموجودة أسفل الصفحة. في حال كان لديك حساب بموقع البنك الرسمي، قم بإدخال رقم هويتك في الخانة المخصصة لذلك.

اسقاط قرض بنك التسليف

يمكنك في أي وقت تشاء أن تقوم بتقديم طلب إلى بنك التسليف، بهدف اسقاط قرض البنك، إذا ما توافرت وانطبقت عليك شروط القيام بتلك الخطوة، فلن تواجه أية مشاكل بها، أو تأخير في تنفيذ هذا الطلب. ويمكن أن تتمم تلك الخطوة إما بزيارة لفرع بنك التنمية الاجتماعية، الأقرب لعنوانك المسجل لديهم، أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، ثم طلب نموذج يمكن عن طريقه أن تطلب الاستعلام عن اسقاط القرض الذي حصلت عليه.

خطوات تقديم طلب بنك التسليف برقم الهوية