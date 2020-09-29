نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بأقل راتب وبدون هامش ربح لدى الأهلي NCB في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل شخصي بأقل راتب وبدون هامش ربح لدى البنك الأهلي التجاري NCB فتستطيع الآن الحصول على تمويل شخصي سريع وبدون هامش ربح وبأقل راتب فيقدم البنك الأهلي التجاري السعودي بالمملكة العديد من المنتجات التمويلية المختلفة والمميزة فبراتب 3000 ريال سعودي تستطيع الحصول على تمويل سريع بهامش ربح 0% لدى البنك الأهلي وفي هذا المقال سوف نتعرف على أهم مزايا التمويل الشخصي السريع وبدون هامش ربح وأهم الشروط وطريقة الحصول على التمويل لدى البنك الأهلي
أهم مزايا التمويل الشخصي بأقل راتب شهري لدى البنك الأهلي
التمويل الشخصي السريع لدى البنك الأهلي له العديد من المزايا المختلفة لكي يفضله العملاء فيمكن الحصول على التمويل من خلال أدنى راتب شهري وله العديد من المزايا وهي
- يتميز التمويل السريع لدى البنك الأهلي أنه عند التقديم للحصول على التمويل لمدة ستة أشهر أو أقل يكون هامش الربح 0%
- التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي يقوم بتغطية جميع التزامات العملاء الحالية ولمدة 12 شهر
- إذا كان طلب التمويل الشخصي السريع لمدة تتخطى 6 أشهر إلى 12 شهر يتم حساب التمويل بهامش ربح بسيط
- يتميز هذا التمويل بسرعة في الإجراءات والحصول على الموافقة الفورية
- هذا التمويل الشخصي بأقل راتب وبدون هامش ربح يتمشى مع ضوابط الشريعة الإسلامية
- الحد الأدنى لمبلغ التمويل هو 5000 ريال سعودي
- يوفر هذا التمويل خدمة التأمين التكافلي في حالة العجز أو الوفاة
شروط الحصول على التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي
هناك مجموعة من الإحكام والضوابط التي يجب مراعاتها للحصول على التمويل الشخصي بأدنى راتب لدى البنك الأهلي التجاري وهي
- لابد أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل 3000 ريال سعودي للمواطن السعودي و4000 ريال سعودي لغير السعوديين
- لابد أن يكون العميل المتقدم يعمل في القطاعات الحكومية أو فى القطاع الخاص ممكن يحولون الرواتب لدى البنك الأهلي
- لابد أن يكون سن العميل المتقدم لايقل عن 18 سنه عند طلب التمويل ولا يزيد السن عن 60 عام عند استحقاق آخر قسط
- لابد أن لايقل سن المتقدم لغير السعوديين عن 22 عام عند طلب التمويل و يزيد السن عن 60 سنه عند استحقاق آخر قسط
خطوات الحصول على التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي التجاري
- يتم الحصول على التمويل الشخصي بأقل راتب من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي التجاري السعودي
- ثم اختيار تمويل قصير الأجل
- إدخال جميع البيانات المطلوبة للحصول على التمويل
- سوف تصل إليك رسالة بالموافقة أو الرفض بعد توافر جميع الأحكام والشروط الخاصة بالتمويل
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