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عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتأمينات تزف بشري ساره بشأن صرف التعويضات للسعوديين، تنفيذا لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، حيث قد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية عن تلقي طلبات الحصول على الدعم المقدم من التأمينات إلي منشآت القطاع الخاص، والاستفادة من التعويضات وذلك المنشآت المتضررة من جائحة فيروس كوفيد 19 الشهير بفيروس كورونا.

بشري سارة من المؤسسة العامة للتأمينات بشأن صرف التعويضات للسعوديين

زفة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية نبأ سار إلي المنشآت المتضررة من جائحة فيروس كورونا، حيث أعلنت المؤسسة عن تمديد دعم السعوديين لمدة ثلاث أشهر قادمة ابتدأ من نوفمبر 2020 وحتى يناير 2021م وجاء ذلك بناء علي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، واوضحت المؤسسة أن نسبة الدعم بحد أقصى 50% للعاملين فى المنشآت التي لازالت متضررة من نواتج جائحة فيروس كورونا.

المنشآت المستفادة من التعويضات

حرصاً من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على دعم القطاع الخاص فى هذه الفترة الراهنة من خلال نظام ساند، حيث أكدت التأمينات الإجتماعية أن عدد المستفيدين من مبادرة دعم ساند خلال الثلاث أشهر الماضية تجاوز 480 ألف مشترك وأكثر من 90 ألف منشأة كما أوضحت التأمينات الإجتماعية أن مبلغ المصروفات التي تم صرفها من خلال دعم ساند خلال تلك الفترة تجاوز 3.5 مليار ريال سعودي، وتم ذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية علي الموطنين السعوديين جراء التداعيات الناتجة من وباء كورونا.

صرف التعويضات

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عن صرف تعويضات شهر يوليو 2020م في بداية الأول من شهر أغسطس 2020، تنفيذاً لقرار خادم الحرمين الشريفين شفاه الله من كل مكره حيث كان يعاني من إلتهاب في المرارة وتم علاجه بالمستشفي التخصصي بالرياض وتساءل الكثيرون عن حالة الملك سلمان الصحية من كل أرجاء العالم، حيث حددت التأمينات الإجتماعية موعد موحد لصرف التعويضات بشرط تقديم الطلبات في المواعيد المحددة.

تمديد الدعم المنشآت المتضررة

أعلن محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم على تمديد الدعم المقدم من التأمينات الإجتماعية إلي المنشآت المتضررة من وباء كورونا لمدة ثلاث شهور قادمة وذلك بعد اجتماع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية وتحديد حجم الأضرار الناتجة من هذا الوباء فيروس كورونا، كما ذكر أن الدعم يبدأ من 70% إلي المنشآت الأكثر تضررا، و 50% إلي المنشآت الأقل تضرراً.

تحذير شديد من المؤسسة العامة للتأمينات إلي المنشآت الأقل تضرراً

في صباح يوم الإثنين الموافق 10 أغسطس نشرت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بيان عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر تحذر فيه المنشآت الأقل تضرراً من إلغاء الدعم عنها في حالة عدم تخفيض نسبة المدعومين لديها إلي 50% في الموعد المحدد والمقرر له يوم الخامس من منتصف الشهر الجاري 15 أغسطس 2020م.

دعم خادم الحرمين الشريفين

كما وافق خادم الحرمين على إيقاف سداد الضرائب والرسوم الخاصة بالقطاع الخاص، وتأجيل سداد المقابل المادي، وإيقاف جميع الغرامات المالية على المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص، وإيقاف الحجز علي أموال المكلفين الذين لم يتمكنوا من سداد أموال الزكاة، وتأجيل سداد الرسوم الجمركية، وذلك ضمن مبادرته الكريمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين.

صرف التعويضات للسعوديين المتضررين

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات أكدت علي جميع المنشآت التي لم تستطع أن تتقدم بطلب لصرف التعويضات حيث أكدت انه تم إغلاق باب التقديم أمام المنشآت المتضررة في 19 من شهر يوليو الماضي 2020م، وكذلك إلي المشترك فتم غلق باب التقديم في 22 من شهر يونيو 2020م، وتم الصرف مع بداية شهر يوليو 2020م، كما أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أن المتقدمين بعد تاريخ 22 من شهر يونيو 2020م وقبل بداية شهر يوليو 2020م يتم الصرف تلقائيا في الأول من شهر أغسطس 2020م.

عقوبات المخالف عن صرف التعويضات

في قرار مفاجئ اليوم أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية قرار صادم وعقوبات وغرامات علي منشآت القطاع الخاص، من أجل الحفاظ علي حقوق العاملين والمتضررين من نواتج الإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد قررت المؤسسة العامة إصدار عقوبات مالية تتجاوز 50 ألف ريال ضد من يخالف قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين بشأن طرد العاملين بالقطاع الخاص بعد الحصول علي التعويضات.

كما أعلنت حددت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عقوبة 10 آلاف ريال سعودي إلي القطاعات الخاصة التي لم تقوم بواجبها في صرف الرواتب الشهرية، وكذلك المؤسسات التي لا تلتزم بدقة البيانات الخاصة بالمؤسسة، كما شملت العقوبة أيضا الشركات والمؤسسات التي تمتنع عن تقديم أي مستندات تطلبها المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، كما أشارت أن تلك العقوبات المقررة يتم مضاعفاتها يتضاعف عدد العمال المتخذ بحقهم المخالفة.

تأكيد بيانات المنشآت

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية علي ضرورة تأكيد بيانات المنشآت من خلال الدخول إلي حساب المنشآت في التأمينات الإجتماعية إلكترونياً ومن ثم الدخول إلي خدمات ربط المنشآت في التأمينات الإجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ثم التحقق من البيانات المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ومن ثم الضغط علي حفظ البيانات.

طرق التقديم للاستفادة من الدعم عبر نظام ساند

وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل بضرورة التقديم للحصول على التعويضات المقدمة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نوضح لكم طرق التقديم للاستفادة من الدعم المقدم والاستفادة من التعويضات المقدمة للقطاع الخاص الذي تضرر كثيراً بسبب حظر التجوال التي فرضته المملكة العربية السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتي شددت على غرامات مالية كبيرة على ما يخالف تلك القرارات، أكدت الوزراة أن التقديم للحصول على التعويضات يكون إلكترونياً من خلال الدخول Gosi.gov.sa ثم اتباع الخطوات البسيطة التالية:

أولا يتم تسجيل الدخول وإدخال كلمة المرور.

ثم الضغط على زر خدمات دعم المشتركين.

ثم القيام بتعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة.

ثم القيام بحفظ البيانات.

بعدها ستصلك رسالة من خلال الهاتف المحمول موضح فيها التفاصيل.

مواعيد صرف الدعم

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على أحقية المشتركين لديها بالاستفادة من التعويضات والدعم المقدم من خلال نظام ساند”التعطل عن العمل” وفقا للإجراءات المتخذة حاليا في تلك الفترة التي يعانى منها الكثيرون فى المملكة نظراً لما يواجهه من ظروف صعبة للغاية نتيجة عدم قدرة البعض على الذهاب إلى أعمالهم نتيجة انتشار فيروس كورونا في بداية العام الجارى فى الوقت الذى أتخذ وزير المالية قرارات مؤلمة من أجل الحفاظ على الإقتصاد السعودي، كما أوضحت أن التقديم يكون عبر نظام ساند وبعدها مباشرة سيتم تحديد موعد الصرف المقرر له فى بداية الأول من شهر مايو، أما إذا تقدمت المنشآت لطلب التعويضات فى شهر مايو فسيتم صرف التعويضات فى الاول ال شهر يونيو المقبل، حيث أوضحت حكومة خادم الحرمين الشريفين أنها تتحمل 60% من رواتب السعوديين فى القطاع الخاص.

شروط التسجيل فى نظام ساند

يترقب السعوديين هذه الأيام موعد صرف دعم نظام ساند الخاص بهذا الشهر والتى قامت به الحكومة السعودية من أجل استفادة المتضررين من جائحة فيروس كورونا، وبينما حددت عدة شروط يجب إتباعها ألا وهى كالتالى:

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أن يكون المستفيد من الدعم من أصحاب الجنسية السعودية.

ألا يزيد عمر المتقدم 60 عام.

أن يكون المتقدم العاملين بالقطاع الخاص فى السعودية.

مبادرة دعم السعوديين

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة دعم السعوديين من خلال “ساند” بسبب الأزمة الراهنة التي تواجه العاملين بالقطاع الخاص بشكل خاص، حيث تأتي تلك المساعدات من خلال دعم شهري لكل العاملين فى القطاع الخاص عن طريق مبادرة الملك سلمان من خلال صندوق التأمين ضد التعطل، ويستفيد من تلك المبادرة الفئات الأكثر احتياجا، كما تضمن تلك المبادرة عدم فقدان العاملين بالقطاع الخاص وظائفهم.

شروط الإستفادة من الدعم

أوضحت الوزارة عن عدة شروط للاستفادة من الدعم والتى من أهمها أن يكون المتقدم لطلب الدعم سعودى الجنسية، وان يكون لا يعمل بالقطاع الحكومي أو الخاص، وألا يكون لدية سجل تجاري، ويكون مقيم بالمملكة العربية السعودية بصفة دائمة، وان يتراوح عمر المتقدم للحصول على الدعم ما بين 20 إلى 60 عام، وياتى ذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل الحكومة السعودية فى ظل جائحة فيروس كورونا.

صرف تعويضات دعم المنشآت

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن صرف المساعدات والتعويضات التى تتجاوز المليار وربع ريال سعودي لأكثر من تسعون الف منشأة، والتى يستفيد منها ما يقارب عن 450 ألف من المستفيدين، حيث تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الدعم الكامل لجميع المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد، منذ بداية ظهور فى مطلع العام الجاري في مدينة ووهان الصينية.

التأمينات الإجتماعية تعويض ساند مستمر

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم وفقاً لاستمرار الأحداث الأخيرة التي تمر بها المملكة العربية السعودية علي إستمرار صرف تعويض ساند للمستحقين في معظم الحالات، كما أوضحت المؤسسة أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم القطاع الخاص والمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد عبر نظام ساند، وفقاً للقرار الملكي تم تشكيل لجنة مكونة من معظم الوزارات بشأن وضع آليات الصرف.

آلية صرف الدعم

أوضح الأستاذ نادر الوهيبي مساعد محافظ التأمينات الإجتماعية السعودية عن آلية إستمرار التسجيل في دعم ساند للمواطنين المستفيدين من الدعم، موضحا أن هناك مجموعة كبيرة من الفئات التي لا يشملهم الدعم ألا وهي العاملين في قطاع الإتصالات والقطاع المالي بالمملكة وقطاع تجزئة المواد الغذائية وبعض الفئات الأخري موضحا أن السبب وراء منع بعض الفئات من الإستفادة من الدعم، أن تلك الفئات لم تتأثر بشكل كبير من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

أعلنت وزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن آلية عودة العمل إلي منشآت القطاع الخاص وبداية الدوام الرسمي لبداية العمل من جديد بعد العودة، وذلك بعد رفض العمال العودة إلى العمل من جديد في ظل الأزمة والظروف الراهنة التي تمر بيه المملكة، لذا أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنه يسمح بالحضور بالعمل إلي المنشآت ولكن بعد إتباع الشروط الاحترازية والوقائية والضوابط التي تم الإعلان عنها من قبل.

رابط التأمينات الإجتماعية للاستعلام عن الرواتب

يمكنك الدخول علي رابط المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية من أجل الاستعلام عن الرواتب من خلال عدة خطوات بسيطة وذلك بإتباع التالي:

كيفية التواصل مع التأمينات الإجتماعية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عن طرق التواصل من خلال الإتصال برقم التلفون 00966118087777 كما نوهت علي التواصل من خلال موقع التأمينات الإجتماعية gosi.gov.sa وذلك من الحصول علي كافة المعلومات الخاصة بالتعويضات والاستفسارات الأخري، حيث حددت أن مواعيد العمل الرسمية تبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً.

المؤسسة العامة للتأمينات تعلن عن حجز موعد

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية علي جميع العملاء الراغبين في الحصول علي الخدمات ضرورة حجز موعد قبل الذهاب إلي المؤسسة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، كما شددت علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتي تشمل ارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين بصفة مستمرة وفرض التباعد الجسدي، وعدم المصافحة.

حالات استحقاق المشترك لتعويض الدفعة الواحدة

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عن الحالات التي يحق للمشترك فيها الحصول علي تعويضات الدفعة الواحدة والتي من أهمها الحجز المهني أو بلوغ سن المعاش “سن الستين”، أو العاملين في المهن الشاقة أو المهن الضارة بالصحة بشرط أن يكون مشترك في التأمينات الإجتماعية مدة لا تقل عن 120 شهر.

كيفية التسجيل فى التأمينات الإجتماعية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عن خطوات التسجيل في التأمينات الإجتماعية أون لاين بكل سهولة للإستفادة من الخدمات والمزايا المقدمة إلي المواطنين السعوديين، وذلك من خلال الدخول إلي المنصة الوطنية الموحدة موقع التأمينات الإجتماعية ثم إختيار نوع المستفيد سواء كان (صاحب العمل أو مشترك أو جهة علاج) ثم الضغط علي كلمة تسجيل ثم القيام بإدخال المعلومات المطلوبة.

طريقة تسديد الاشتراكات في التأمينات الإجتماعية

نوهت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية علي آلية سداد الاشتراكات وذلك من خلال أحدي الطرق التالية:

الإنترنت المصرفي.

فروع البنوك.

الهاتف المصرفي.

أجهزة الصرف الآلي والإيداع النقدي

أكدت أن الإلتزام في سداد الاشتراكات في أول خمسة عشر يوما من الشهر التالي للاستحقاق يساعد في الإستفادة من إستمرار المنافع والخدمات العديدة التي تقدمها التأمينات الإجتماعية السعودية، كما أكدت أن عدم الإلتزام بدفع الاشتراكات في موعدها يجنبك الغرامات المالية الكبيرة.

تنبيه هام من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية

نوهت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية علي جميع المستفدين بضرورة الحفاظ علي المعلومات والبيانات الشخصية منعا للتعرض للاحتيال والاختراق.