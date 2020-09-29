مجلس الوزراء الكويتي يعلن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت

بلادي – الرياض : أعلن مجلس الوزراء الكويتي ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت، وفق بيان أصدره المجلس عقب اجتماعه الاستثنائي مساء اليوم، الثلاثاء، في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
كما أعلن المجلس الحداد على وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح لمدة 40 يوما، وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.
وتوفي أمير الكويت الشيخ الصباح، اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ91 عامًا.
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