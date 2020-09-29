وزير الخارجية يستعرض سبل تعزيز التعاون المشترك مع نظيره بالنمسا

بلادي – الرياض : أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالينبرج.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة لتبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

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