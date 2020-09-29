نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول علي تمويل دينار للمهنيين بنك الجزيرة يصل 500000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل دينار للمهنيين، يعتبر من افضل التمويلات الشخصية في بنك الجزيرة، حيث يعتبر البنك من اهم البنوك في المملكة العربية السعودية حيث تأسس عام 1395 هجريه وبدا في مزاوله أعمالة عام 1996 هجريه، فيعمل البنك علي رضاء الأفراد بحيث يقوم بتمويلهم لتزيد الدخل لديهم وزيادة ثرواتهم ولتلبيه احتياجاتهم الذاتية لهذا يتميز البنك بخدمه أفراده حيث يعتبر تمويل دينار من اهم التمويلات الموجودة بالبنك بكافه أنواعها.

تمويل دينار للمهنيين بنك الجزيرة

تمويل دينار للمهنيين، هو تمويل يختص بتوفير جميع السيولة اللازمة للأطباء أصحاب العيادات التخصصية أو للمهندسين أو المحاسبين القانونيين ويعمل تمويل دينار بنك الجزيرة أعطاءهم القدرة علي مصاريفهم بكل سهوله، وأيضا يتميز تمويل دينار للمهنيين بعده ميزات من أهمها.

يعتبر تمويل شخصي علي مصادر دخل الأعمال.

يصل تمويل دينار للمهنيين إلي 500000 ريال سعودي.

تامين تكافلي مجاني يغطي المتبقي في في حاله العجز او الموت لا قدر الله.

إعفاء من الرسوم الإدارية حتي 30/9/2020.

معدل النسبة السنوي 7.21% مع الرسوم الإدارية.

تخضع جميع الرسوم للقيمه المضافة 15%.

شروط تمويل دينار للمهنيين

يمكن لجميع المهنيين السالف ذكرهم الحصول علي تمويل دينار للمهنيين لكن بعد استيفاء بعض الشروط الموضوعة من قبل البنك والتي يجب علي المواطنين معرفتها لكي يتمكنون من الحصول علي تمويل دينار للمهنيين، وتكتمن هذه الشروط في :

أن يكون عمر المواطن من 30 إلي 65 عام.

لا يقل مزاوله النشاط عن سنتين.

لا يقل معدل الدخل الشهري 15000 ريال.

مستندات تمويل دينار للمهنيين

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بعد استيفاء المواطن جميع الشروط الموضحة يجب عليه البدء في عمليه تحضير الأوراق والمستندات اللازمة للحصول علي تمويل دينار للمهنيين، فقد تتمثل هذه الأوراق في.

بطاقه الهوية للعميل.

رخصه مزاوله المهنة.

رخصه المنشأة.

استعلام ائتماني لأخر سنه للعميل.

قوائم ماليه لأخر سنتين ويستثني العيادات الطبية والمجمعات.

خطوات الحصول علي تمويل المهنيين

يمكن لأي مواطن الحصول علي تمويل المهنيين بعد استيفاء كافه الشروط والأوراق المطلوبة إلي البنك وبعدها باقي بعض من الخطوات البسيطة لتما عمليه الحصول علي التمويل وهي:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص بنك الجزيرة.

تعبئه نموذج طلب القرض عن طريق الموقع.

حيث قام البنك أيضا بتوفير خدمه عملاء للاستفسار ومساعده المواطنين في الاستعلامات حول التمويلات الأخري 8002449999 أو يمكن زياره اقرب فرع تابع للمواطن للاستعلامات الأخري.