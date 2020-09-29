نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض التمويل الشخصي من مصرف الراجحي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي واحد من أكبر المصارف في المملكة العربية السعودية فهو خبرة لأكثر من 58 عام في مجال الأنشطة المصرفية والتجارية، كمان أنه يمتلك أكثر من 570 فرع، وأكبر قاعدة عملاء في المملكة العربية السعودية، فهو يقدم قروض للمواطن السعودي لمواجهة ظروف الحياة المعيشية والاقتصادية وسد الاحتياجات الأساسية، أو الحصول علي التمويل الشخصي لأجل الزواج أو إنشاء مشروع.

كما أن الكثير يواجه مشكلة كثرة الإجراءات ويبحث عن بنك لا يحتاج الكثير من الإجراءات ومن بين جميع البنوك يكون مصرف الراجحي من أفضل البنوك، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف علي الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي من مصرف الراجحي.

أنواع قرض مصرف الراجحي

من المتعارف عليه أن مصرف الراجحي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في التعامل، فهو يقدم القرض الشخصي للعميل الذي تتوافر عليه كافة الشروط والمستندات المطلوبة لكي يتم الموافقة علي القرض من مصرف الراجحي السعودي، ويوفر البنك أنواع مختلفة من التمويل وهي:

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تمويل الجواز.

التمويل الشخصي.

تمويل السيارة.

التمويل العقاري.

تمويل المشاريع.

شروط الحصول على قرض شخصي من مصرف الراجحي

يجب أن تتوافق الشروط والأحكام التالية على المواطن الراغب في الحصول على قرض من بنك الراجحي وهي:

الحد الأدنى للراتب الشهري 2000 ريال سعودي. عدم تجاوز سن المتقدم عن 60 عام عند التقدم لطلب القرض. لا تقل فترة العمل عن شهر سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص. يجب علي المتقدم أن تتوافر عليه الشروط المطلوبة من مصرف الراجحي للموافقة علي طلب القرض.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض من مصرف الراجحي

مصرف الراجحي من البنوك المميزة دخل المملكة العربية السعودية لإن المتقدم لا يحتاج الي كفيل للحصول علي القرض، لكن يجب أن يقدم المستندات التالية:

صورة من الهوية الشخصية للمتقدم. مفردات المرتب الشخصي موثقه من جهة العمل. تحويل المرتب إلى مصرف الراجحي السعودي. على المتقدم تعبئة نموذج القرض الخاص ببنك الراجحي السعودي.

ملاحظة: من الممكن الموافقة علي القرض خلال نصف ساعة، إذا كان المتقدم تنطبق عليه جميع الشروط المطلوبة من أجل الحصول علي قرض من بنك الراجحي السعودي.

خطوات طلب قرض من مصرف الراجحي