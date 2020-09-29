” تقنية القطيف تكرم قياداتها نظير التميز “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف ضمن فعاليات احتفال الكلية باليوم الوطني كرمت الكلية التقنية بالقطيف وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ومدراء الإدارات المساندة على جهودهم المخلصة خلال العام التدريبي المنصرم 1440/1441هـ وهم ( مشاري عبدالله القحطاني / عبدالواحد محمد آل يوسف / عبدالمنعم عبدالباقي الصادق / صالح حسن الموسى / علي عبدالله لفته / سعيد علي السماك / مصطفى باقر العوض / أحمد علي التاجر / جاسم علي آل رضوان / إبراهيم عباس آل لاشط / محمد علي المقرقش / بشير علي القطري ) ، فيما فاجأ منسوبي الكلية عميد الكلية المهندس/ أحمد بن عثمان الغامدي ـ بتكريمه بدرع تقديري ضمن احتفالية الكلية باليوم الوطني تقديرا لجهوده المبذولة وعمله الدؤوب لخدمة وتطوير الكلية والمسيرة التدريبية الجدير بالذكر ان الكلية التقنية بالقطيف نظمت كافة محافلها في ظل أجواء إحترازيه وفق المتبع .

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