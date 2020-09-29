نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصناعة" تُدشن المرحلة الأولى من تصنيع "الأنسولين" بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، المرحلة الأولى من بدء تصنيع دواء "الأنسولين" في مصنع "سعودي بايو"، بمدينة سدير للصناعة والأعمال في منطقة الرياض.

ووقف الوزير على خطوط الإنتاج بالمصنع التابع للشركة السعودية لصناعات التكنولوجيا الطبية، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.

واطلع الوزير على آليات تنفيذ المرحلة الأولى من إنتاج هرمون الأنسولين في المصنع، حيث استمع إلى شرح عن خطط العمل في هذه المرحلة التي تشمل التعبئة والتغليف الثانوي للدواء، مؤكداً ضرورة تسريع خطوات الإنتاج وصولاً إلى التصنيع الكامل للهرمون وتوطين هذه الصناعة المهمة بالكامل.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية في تصريح صحفي بعد التدشين أن توطين الصناعات الدوائية تُمثل أولوية قصوى لدى منظومة الصناعة، وذلك لأهميتها في تحقيق الصحة العامة والأمن الدوائي الوطني، مضيفاً أن المملكة تستهدف رفع نسبة توطين صناعة الأدوية من 25 بالمائة حالياً إلى 50 بالمائة بحلول عام 2030.

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وأضاف أن حجم السوق السعودي في صناعة الأدوية في حدود 30 مليار ريال، في حين يبلغ عدد مصانع الأدوية في السعودية 42 منشأة مسجلة في هيئة الغذاء والدواء، وموزعة بين الصناعات الدوائية التقليدية والبيولوجية.

ولفت إلى أن حجم الإنفاق على استيراد الأنسولين يصل إلى مليار ريال سنوي الأمر الذي يؤكد على أهمية توطين هذه الصناعة لتحقيق الأمن الدوائي.

وأشار الخريف إلى أن لدى منظومة الصناعة خطط واعدة وشاملة لتوطين مختلف القطاعات الحيوية التي تمثل أهمية للوطن، حيث يعمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) على العديد من البرامج لتوطين الصناعات ذات الأولوية بما فيها صناعة الأدوية واللقاحات، مؤكداً أن خطط التوطين تسير وفق آليات واضحة، وتراعي الأولويات وأهمية كل صناعة.

وتُعد الشركة السعودية لصناعات التكنولوجيا الطبية الحيوية (سعودي بايو) من الشركات السعودية التي تعمل على نقل وتوطين صناعة التكنولوجيا الطبية الحيوية.