نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استخراج تصاريح السفر للفئات المستثناة من خلال منصة أبشر .. تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت المديرية العامة للجوازات عدد من الشروط لاستخراج الفئات المستثناة تصاريح السفر خلال فترة توقف نشاط الرحلات الدولية كإجراء استثنائي للتصدي لفيروس كورونا المستجد. شروط استخراج تصاريح السفر للفئات المستثناة أوضحت الجوازات كيفية استخراج الفئات المستثناة تصاريح السفر لخارج الأراضي السعودية من خلال منصة أبشر؛ وذلك عق استيفائهم لعدد من الشروط والضوابط الخاصة بكل فئة. الشروط الخاصة بالموظفين في الجهات الحكومية والعسكرية المكلفين بأداء مهمات رسمية وجود عذر لعدم القدرة على أداء المهمة الرسمية من خلال الإنترنت. أن تكون المهمة محددة وقت معين لا يمكن أن يؤجل. أن تكون المشاركة في إطار نطاق ضيق. كما حددت المديرية الوثائق المطلوب إرفاقها خلال التقديم بطلب الحصول على تصريح؛ وهي: خطاب من المسئول الأول في الجهة الحكومية أو العسكرية. يحدد بالخطاب أسماء المكلفين بأداء المهمة، ونوعها، ومكانها، ومدتها، وما يؤكد استيفائها للشروط المذكورة في الأعلى. الشروط الخاصة بلم شمل الأسرة مع أبنائهم المقيمين خارج الأراضي السعودية وثائق تثبت صلة القرابة للمقيم خارج الأراضي السعودية سواء كان زوج أو زوجة أو أب أو أم. وثائق تثبت إقامة القريب في البلد المطلوب السفر إليه. وجود عذر قوي لعدم قدرة القريب في السفر إلى المملكة. في حالة وجود أبناء يدرسون خارج البلاد؛ يجب على الأب أو الأم إحضار وثيقة تثبت مكان دراسة الأبناء خارج الأراضي السعودية، ومصدق عليها من قبل وزارة التعليم أو أحد ممثلي السعودية مثل السفارة أو القنصلية في الدولة المراد السفر إليها. شروط الخاصة بحالات وفاة أحد الوالدين أو الأبناء خارج الأراضي السعودية إحضار شهادة وفاة. إحضار إثبات صلة القرابة للمتوفي. شروط الخاصة بالمواطنين المقيمون خارج الأراضي السعودية ومرافقيهم، ولا يملكون إثبات لإقامتهم خارج البلاد وثيقة أو صك تثبت إقامته في الدولة المراد السفر إليها مثل عقد ملك عقار أو عقد إيجار ذو صلاحية ممتدة قبل صدور هذه الشروط. وثيقة الإقامة في الدولة المراد السفر إليها ذات صلاحية سارية سواء كانت دائمة أو مؤقتة. إثبات يوضح إقامة صاحب الطلب خارج الأراضي السعودية لمدة لا تقل عن 6 شهور خلال السنة لمدة 3 سنوات الماضية.

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