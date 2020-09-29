نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على القروض الشخصية بالمملكة والأوراق المطلوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الحصول على القروض الشخصية بالمملكة والأوراق المطلوب، خطوات الحصول على القروض الشخصية بالمملكة والأوراق المطلوبة، تقوم الكثير من البنوك في المملكة السعودية بتقديم قروض شخصية لجميع المواطنين وتكون وفق للشريعة الإسلامية، وبالتالي يستطيع أي شخص أن يحصل على هذه القروض الشخصية لتمويل مشروع أو شراء سيارة أو شراء ما يحتجاه، وذلك بعد توافر الشروط التي أعلن عنها البنك، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم الأوراق المطلوبة للحصول على القروض الشخصية بالمملكة السعودية.

الأوراق المطلوبة للحصول على القروض الشخصية

يجب توافر بعض الأوراق المحددة لدى جميع الأشخاص المتقدمين بالمملكة حتى يتمكنوا من الاستفادة من القروض الشخصية بالمملكة وسوف نوضح لكم كافة الأوراق المحددة وهي كالآتي:

أولا يتم كتابة نموذج طلب التمويل الشخصي لجميع المقيمين الذين يعودون الحصول على قرض شخصي، بالإضافة إلى توافر نسخة من الإقامة وينبغي ألا تكون غير منتهية الصلاحية.

Advertisements

يجب توافرصورة من جواز السفر ويكون ساري الصلاحية وغير منتهى ويكون في نفس الوقت مختوم وموقع من موظف البنك مع أهمية أن يكون صورة طبق الأصل .

يجب توافر كشف حساب آخر ثلاث سنوات فقد حصل على هذا الشخص المتقدم من البنك السابق مختومة، وعند وجود بنك سابق يتم التحويل عليه يجب توافر خطاب إخلاء طرف منه، وينبغي أن يكون ساري المفعول.

يجب توافر خطاب رسمي من جهد العمل تشمل كافة المعلومات التي تتعلق بالرواتب الأساسي وتاريخ الالتحاق بالعمل، بالإضافة إلى البدلات والقيمة النهائية المستحقات المالية للمتقدم.

يجب توافر خطاب تحويل المتقدم وموجه إلى البنك ويشمل كافة المعلومات الهامة، والمستحقات في نهاية الخدمة بالإضافة إلى رقم الحساب وجميع المستحقات المالية ويشمل بداية تحويل المرتب وتصنيف الجهة من قبل وزارة العمل في برنامج بطاقات ثم تواجد الختم والتوقيع المطابق لدى البنك.