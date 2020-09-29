نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرة خير..المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية تعلن تمديد الدعم حتي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية تعلن تمديد الدعم حتي 2021م، القرار الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم والذي لقي استحسان الكثير من مؤسسات القطاع الخاص التي أصابها الضرر من إنتشار فيروس كورونا نتيجة تعطل العمل وفقاً إلي الإجراءات الاحترازية والوقائية من هذا الوباء، وجاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين اليوم بناء علي الجهد المبذول من سيادته في الوقوف بجانب تلك المؤسسات التي مازالت حتي الآن تتضرر من هذا الوباء.

المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية تعلن تمديد الدعم حتي 2021

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أن المنشآت التى لا تزال متضررة بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتي شملت علي سبيل المثال التالي:

قطاع السياحة والسفر.

قطاع النقل الجوي.

قطاع الترفيه والتسلية.

الأنشطة الإبداعية والفنون.

الأنشطة الرياضية.

خدمات الحجز والسفر والرحلات.

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية على موافقة خادم الحرمين الشريفين على تمديد دعم المنشآت المتضررة من فيروس كورونا لمدة ثلاث أشهر قادمة، علي أن يستمر دعم تلك المنشآت إلي نهاية شهر يناير القادم 2021م، كما ذكرت المؤسسة العامة للتأمينات عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بيان هام أكدت فيه أن نسبة الدعم المنشآت المتضررة 50% كحد أقصى وفقاً إلي الآليات والمعايير السابق ذكرها، كما أعلنت أيضاً قرار صادم وعقوبات مالية كبيرة جداً على كل من يخالف قرار خادم الحرمين الشريفين بشأن أجور العاملين، على نفس الجانب أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات بشري سارة السعوديين.

تعويضات المتضررين من جائحة كورونا

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية على منشآت القطاعات الخاصة المتضررين من وباء فيروس كورونا تخفيض نسبة المدعومين السعوديين إلي 50% بداية من الأول من شهر أكتوبر 2020م وقبل انتهاء منتصف شهر أكتوبر 2020م عن طريق حساب المنشآت أون لاين، فيما شددت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في حالة التخلف عن المواعيد المحددة يتم إلغاء طلب التعويض، كما أوضحت المؤسسة أن إجمالي الدعم لمنشآت القطاع الخاص المتأثر بتداعيات كورونا عبر نظام ساند التأمين ضد التعطل عن العمل وصل إلي 9 شهور دعم حتي الآن.