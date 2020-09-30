نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الإجتماعية: تزف نبأ عاجل للسعوديين بصرف تعويضات الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أعلنت عن العديد من الأنباء العاجلة الخاصة بالتعويضات، وشملت تلك الأنباء تمديد التعويضات لمدة ثلاث أشهر بداية من الشهر الجاري وحتى شهر يناير القادم 2021م، كما أصدرت مجموعة كبيرة من العقوبات المالية التي تتراوح ما بين 10 آلاف ريالاً سعودياً إلي 50 ألف ريال، إلي هؤلاء المخالفين لقرار المؤسسة العامة للتأمينات منها إقالة العامل بعد الإستفادة من التعويضات.

تمديد الدعم

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات بوجوب تقديم المنشآت المتضررة من فيروس كوفيد 19 بتقديم طلب التعويض بداية من 1 أكتوبر ويستمر فتح باب التقديم حتي 15 أكتوبر 2020م، حيث يأتي قرار الملك سلمان بتمديد الدعم لمدة ثلاث أشهر قادمة من أهم القرارات التي أسعد الكثير من المنشآت التي تضررت بشكل كبير من هذا الوباء مثل أنشطة الرياضة والترفيه والنقل الجوي.

خبر سار بتمديد الدعم للمتضررين

أشارت المؤسسة العامة للتأمينات عن الأنشطة الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا، وكذلك الأنشطة الأقل تضرراً، حيث تجاوزت نسبة التعويضات للأنشطة الأكثر تضرراً إلي 70%، والأنشطة الأقل تضرراً 50%، كما أكدت أيضاً علي خبر سار ومد الدعم 3 أشهر بداية من شهر القادم شهر الشهر الجاري، واكدت المؤسسة العامة للتأمينات علي المنشآت الأقل تضرراً خفض نسبة المدعومين إلي 50%، وذلك قل منتصف شهر أغسطس القادم، وذلك عبر موقع التأمينات الإجتماعية on line، وجاء من أهم المنشآت الأكثر تضرراً السياحة والنقل الجوي والأنشطة الرياضية.

المؤسسة العامة للتأمينات تعلن عن المخالفات

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صرف دعم العاملين بالقطاع الخاص

كما أكدت التأمينات الإجتماعية اليوم أسس صرف الدعم للعاملين بالقطاع الخاص والمتأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد والتي نوضحها فى ثلاث نقاط أهمها متوسط الأجر التي تم تسجيله في نظام ساند، بدل السكن، الأجر الأساسي والمكافأة والعمولات والمبيعات ونسب الأرباح المسجلين في نظام ساند، فيما أوضحت أن مبادرة دعم السعوديين والسعوديات فى المملكة العربية السعودية تجاوز ما يقارب 1.22 مليار ريال سعودى، وعدد المستفيدين من تلك المساعدات تجاوز 450 ألف مواطن ومواطنة سعودية وذلك للعاملين في المنشآت المتضررة من جائحة فيروس كوفيد 19 التى تجاوز عددهم 90 ألف منشأة.

كيفية التسجيل فى نظام التأمينات الإجتماعية

نظرا للظروف التى تمر بها المملكة العربية السعودية جراء الأحداث الأخيرة الناتجة جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد من إنتقال العدوى بين المواطنين والمقيمين نتيجة التزاحم والتكدس تعلن التأمينات الإجتماعية عن توافر خدمة التسجيل أون لاين بكل فرعها بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر التأمينات الإجتماعية، كما أوضحت أن تلك الخدمة متاحة إلى جميع المواطنين والمقيمين فى السعودية وذلك من خلال عدة خطوات أبرزها التالي:

الدخول إلى موقع مؤسسة التأمينات الإجتماعية.

إختيار نوع المشترك صاحب عمل أو جهة علاج أو مشترك.

ثم القيام بالضغط على زر التسجيل.

إضافة البيانات اللازمة المطلوبة.

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عن صرف التعويضات للمتضررين من جائحة كورونا، حيث أكدت مؤسسة التأمينات الإجتماعية أنها تقوم بصرف ما 1.22 مليار ريال سعودى إلى المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 450 ألف موظف وموظفة من الذين يعملون بالقطاع الخاص والذين تضرروا من الأحداث الأخيرة الناتجة عن إنتشار فيروس كوفيد 19 الشهير بفيروس كورونا، فيما أوضحت التأمينات الإجتماعية أن عدد المنشآت التى تضررت من تلك الأحداث نحو 90 ألف منشأة.

بيان عاجل من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات علي المنشآت الأقل تضرراً من فيروس كورونا بضرورة تقليل اعداد المدعومين خلال الفترة الحالية وقبل انتهاء موعد الخامس عشر من شهر أغسطس 2020م، حيث أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية علي المنشآت الأقل تضرراً بتخفيض نسبة المدعومين بنسبة 50% في الموعد المحدد منعا لتجنب إيقاف الدعم بشكل نهائي.