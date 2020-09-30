قرض الأسرة من بنك التسليف 1441: الإستعلام عن قرض الأسرة وشروط الحصول عليه

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عمر شويل - جدة قرض الأسرة من بنك التسليف 1441، يقدم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرض الأسرة وهو يعد من أفضل القروض الذي يقدمها البنك، كما يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أهم البنوك الحكومية بالمملكة، وذلك لأنه يقدم الكثير من المساعدات لتوفير حياة آدمية للمواطنين السعودين.

قرض الأسرة من بنك التسليف 1441

قرض الأسرة هو من القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية أو ما يسمي ببنك التسليف، وهو يقدم للمواطنين السعوديين لمساعدتهم لمواجهة ظروف المعيشة، وبنك التسليف له بعض الشروط للحصول على قروض بنك التسليف.

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كما يقدم بنك التمنية الاجتماعية الكثير من القروض مثل قرض الترميم، وقرض تمويل الزواج، وقرض تمويل الأفراد، وقرض النفاذ، ولا يطلب البنك أي مصاريف إدارية، وهناك بعض الشروط لطلب قرض الأسرة.

شروط قرض الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية

هناك بعض القروض التي حددها بنك التسليف أو بنك التنمية الإجتماعية للحصول على قرض الأسرة بكل سهولة، وتلك الشروط هي:

لا يتخطى الدخل الشهري للمواطن عن 12500 ريال سعودي. لابد وأن يكون الدخل الشهري لكل فرد في الأسرة لا يتغدى ال 2000 ريال سعودي ويحدد ذلك من خلال الراتب الشهري لرب الأسرة. أن يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أفراد. يكون عمر المقدم للقرض لا يقل عن 75 عاما ولا يقل عمر الكفيل عن 55 عام. يلزم تقديم كافة البيانات الصحيحة مثل العنوان ورقم الهاتف ورقم الهوية. يمكن للمرأة أن تقدم على قرض الأسرة حتى وأن كانت لديها أطفال أو مطلقة أو أرملة. يمكن للمواطن السعودي التقديم على قرض الأسرة حتي لو كان متزوج منذ فترة ولم ينجب.

الاستعلام عن قرض الأسرة من بنك التسليف 1441

للتقديم على قرض الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها مثل: