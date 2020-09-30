نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الإجتماعية تزف خبر سار بشأن صرف التعويضات وأخبار هامه عن تمديد الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التأمينات الإجتماعية تزف خبر سار بشأن صرف التعويضات والخاصة بتعويضات العاملين بالقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، حيث أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن المواعيد الجديدة لصرف التعويضات وذلك بعد الإعلان عن تمديد الدعم إلي بداية العام القادم 2021 للعاملين المتضررين من أحدث الوباء الجديد الذي أصاب المملكة العربية السعودية في بداية العام الميلادي الجديد الجاري، حيث أكدت المؤسسة العامة للتأمينات علي صرف تعويضات للمتضررين من هذا الوباء.

المؤسسة العامة للتأمينات تزف نبأ سار

ذكرت المؤسسة العامة للتأمينات على موقعها الإلكتروني بيان أوضحت فيه عن زيادة مدة الدعم إلي 3 أشهر جديدة بداية من هذا الشهر وحتى شهر يناير 2020م، وذلك إلي المنشآت التي تضررت من فيروس كورونا، فيما زفت المؤسسة العامة للتأمينات نبأ سار للسعوديين كما أكدت على على بدء التسجيل من اول اكتوبر وحتى إلي 15 أكتوبر 2020م.

يستمر دعم خادم الحرمين الشريفين إلي أبناء المملكة العربية السعودية، وحرصاً منه علي توصيل الحق إلي اصحابه تعلن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية علي فرض عقوبات مالية كبيرة علي أولئك الذين لا يستجيبون إلي قرار خادم الحرمين بعقوبات كبيرة علي مؤسسات القطاع الخاص الذين يتلاعبون بالعاملين لديها، وخاصة في الدعم المقدم من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة أن بعض المؤسسات والشركات تستفيد من الدعم من قبل العاملين المشمولين بالأمر الملكي المتضرر من جائحة كورونا، ثم بعد ذلك تقوم تلك الشركات بإنهاء عملهم.

أعلن اليوم سليمان القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أن آلية دعم العاملين في القطاع الخاص ستكون علي مرحلتين المرحلة الأولى ستكون الدعم 70% إلي المنشآت الأكثر تضررا من وباء كورونا، والمرحلة الثانية تكون 50% إلي المنشآت الأقل تضرراً من هذا الوباء، كما أوضح علي تشكيل لجنة مكونة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ووزارة المالية والإقتصاد والتخطيط لتحديد حجم الضرر الواقع علي تلك المنشآت، كما أكدت أن الجنة رأت على تمديد الدعم لمدة ثلاث اشهر قادمة وذلك من بداية شهر أغسطس القادم.

نسبة صرف التعويضات

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات اليوم عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر بيان أوضحت فيه تمديد فترات الدعم إلي المنشآت المتضررة من جائحة فيروس كورونا لمدة ثلاث شهور، كما نوهت علي نسب الدعم الخاص بالمنشآت المتضررة، الذي وصل إلي 50% إلي المنشآت الأقل تضرراً، فيما أصبح 70% إلي المنشآت الأكثر تضرراً، وشملت المنشآت الأكثر تضرر مثل النقل البري، والإبداع والفن، وأنشطة الخدمات الشخصية، والأنشطة الرياضية والترفيهية.

صرف التعويضات

أوضحت التأمينات الإجتماعية السعودية أن المنشآت التي تقدمت بطلب لصرف التعويضات قبل يوم 19 يونيو 2020م والمشتركين الذي تقدموا بطلب لصرف التعويضات قبل 22 من شهر يونيو الجاري يتم صرف التعويضات في بداية شهر يوليو 2020م، كما أضافة أن في حالة التقدم بعد تاريخ 22 من شهر يونيو وبعد تاريخ 30 يونيو 2020 تتم إتمام عملية صرف الدعم من قبل التأمينات الإجتماعية في بداية شهر أغسطس القادم 2020م.

كما ناشدت التأمينات الإجتماعية جميع المنشآت والمشتركين الذين لم تبادر في التقديم والراغبين في الحصول علي الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية بسرعة الإلتزام بالمواعيد المحددة للإستفادة من الدعم الصادر للمتضررين من أحداث الوباء المستجد علي البلاد مؤخراً، حيث نوهت أن آلية التقديم للإستفادة من التعويضات المقدمة تكون عبر الموقع الإلكتروني، كما حددت أن من أهم شروط الإستفادة من دعم التعويضات أن يكون المتقدم مشترك في التأمينات الإجتماعية.

تأكيد هام من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية

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شددت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية علي ضرورة تأكيد بيانات المنشآت وإتباع الخطوات والإجراءات الأساسية من خلال الدخول علي التأمينات الإجتماعية أون لاين وربط المنشآت، والتحقق من مطابقة البيانات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم القيام بحفظ البيانات المطلوبة بعد المراجعة.

خطوات التقديم لطلب التعويضات إلي المنشآت المتضررة

أوضحت التأمينات الإجتماعية السعودية عن خطوات التقدم بطلب للحصول علي الدعم المالي المقدم من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وذلك من خلال التالي:

الدخول علي الموقع الإلكتروني إلي Gosi.gov.sa

الدخول إلي حساب المنشآت بإستخدام رمز المستخدم.

الضغط علي أيقونة خدمة طلب دعم المنشآت.

تسجيل البيانات المطلوبة.

إختيار المشتركين الذي تريد دعمهم.

النقر علي تقديم الطلب.

بعدها ستظهر لك رسالة توضح لك نجاح عملية التقديم.

طريقة طلب التعويضات

نوهت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عن آلية طلب الحصول علي الدعم حيث أكدت أن في حالة وصول رساله نصية إلي المشتركين عبر الجوالات المشتركين في أبشر تؤكد له التقدم بطلب دعم نظام ساند، لذا يجب إتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلي موقع المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.

الدخول علي حساب المشترك أون لاين.

الضغط علي أيقونة التعطل عن العمل.

إختيار نظام ساند.

الدخول علي رقم الحساب البنكي.

في حالة توافق الشروط سيتم إرسال رسالة تؤكد إتمام نجاح العملية.

فيما حثت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع المستفيدين من الدعم المقدم بضرورة المبادرة في التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، للحصول علي التعويضات الخاصة الأفراد والقطاع الخاص، من أجل تخفيف الضرر الواقع عليهم نتيجة إنتشار الوباء العالمي الذي ضرب المملكة في بداية العام الجاري في مدينة ووهان الصينية، والذي انتشر بعدها إلي معظم دول العالم.

علي جانب آخر أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن مدة الإشتراك في نظام التأمينات الإجتماعية يجب أن يكون 300 شهر فعلياً، لكي يستطيع المستفيدين من صرف كامل المعاش التقاعدي إذا لم يصل المتقاعد إلي سن الستين عام، وطلب صرف المعاش المبكر، حيث قد تساءل أحد المغردين علي موقع التواصل الإجتماعي عن الحق في التقاعد حيث أنها برغم أن مدة اشتراكها 6 سنوات فقط في التأمينات الإجتماعية.

رقم خدمة عملاء التأمينات الإجتماعية

يمكنك التواصل مع خدمة عملاء التأمينات الإجتماعية السعودية بالعديد من وسائل الإتصال والتي من أهمها رقم التلفون 00966118087777 كما يمكنك التواصل عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات الإجتماعية من خلال زيارة الموقع gosi.gov.sa وذلك من أجل تلقي الشكاوي والاستفسارات، كما يمكنك أيضاً معرفة اخر الأخبار الخاصة بالتعويضات المقدمة من قبل التأمينات الاجتماعية.

فيما أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عن طرق سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ المالية المستحقة للمؤسسة من خلال نظام ساند عن طريق عدة قنوات منها ( الهاتف المصرفي، الإنترنت المصرفي، فروع البنك، أجهزة الصراف الآلي) وذلك من أجل الإستفادة من المزايا للمشتركين في نظام التأمينات الإجتماعية مثل المعاش التقاعدي، معاش الأسرة، بالإضافة إلي التعويضات المالية للمصابين.

التأمينات الإجتماعية تحدد الموعد الالكتروني

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية خدمة حجز إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة، كما أكدت علي ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء الحضور إلي المؤسسة والتي من أهمها لبس الكمامات وغسل اليدين وتعقيم اليدين، وترك مسافة بين المستفدين والتي لا تقل مترين، بالإضافة إلي عدم المصافحة بين المستفدين.

تعويضات ساند

أوضحت التأمينات الاجتماعية عبر صفحتها علي موقع الرسائل القصيرة تويتر ان إجمالي عدد المستفيدين من دعم ساند خلال الفترة الأخيرة تجاوز 450 ألف مشترك فيما استفاد أكثر من 90 ألف منشأة كما أكدت التأمينات الاجتماعية ان المصروفات التي تم إنفاقها خلال الثلاث أشهر الماضية تجاوز 5.3 مليار ريال سعودى حتي الآن.