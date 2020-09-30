نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنباء مستجده عن موعد استئناف العمرة بالمملكة تحت ضوابط وقائيه محدده في المقال التالي

عمر شويل - جدة المملكة العربية السعودية بدأت منذ أيام قليله بالتحديد يوم الاثنين أن تصدر عن عودة واستئناف رحلات العمرة تدريجيا، لكى تعود المياه ألي مجاريها، ومن أجل ذلك نهنئ الأمه الإسلامية بهذا الخبر السار الذي أسعدنا جميعا، لقد حرمنا جميعنا من أداء مناسك الحج والعمرة، منذ ستة أشهر تقريبا من شهر مارس الماضي .

أصدرت المملكة العربية السعودية تفاصيل وأنباء جديده، عن العودة لأداء مناسك الحج والعمرة المناسك الدينية الجميلة المحببة لنا ولكن بالتدريج، لتتم الرحلات بالاستمرار طوار العام، التي حرمنا منها بسب فيروس كورونا المستجد، نسأل الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وان تسير الأمور بطبيعتها السابقة .

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طريقة أجراءات عودة العمرة تدريجيا برحلات خارجيه تحت ضوابط مشدده

صرح معالي وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ( محمد بن طاهر بنتن ) :

أنه سيبدأ في أصدار تطبيق من السعودية علي شبكة الإنترنت .

والسماح للمقيمين والمواطنين والزوار أن يتقدموا بطلب .

وهذا الطلب يفيد الحجز لتاريخ وتوقيت محدد .

لكى يتمكنوا من أداء مناسك العمرة تقبل الله من الجميع .

لكي يتجنب الجميع حدوث الازدحام والتكدس .

وحتى يتم اتباع أرشادات التباعد الاجتماعي من أجل سلامتهم .

ضوابط أداء مناسك العمرة بعد الاستئناف بالتدريج

قامت السعودية بالإعلان عن الضوابط لعودة العمرة، وفتح الحرم والمسجد النبوي، في ظل مخاوف فيروس كورونا المستجد، علي هذا النحو التالي .

عودة الرحلات للعمرة ضمن مراحل تبدأ من يوم 4 شهر أكتوبر القادم .

تبدأ أول مرحلة للمواطنين والمقيمين بداخل المملكة العربية السعودية يوم الأحد 4 من شهر أكتوبر القادم .

لكى تصبح النسبة = 30% ( بما يعادل ستة ألاف معتمر في اليوم الواحد ) لتطبيق الإجراءات الاحترازية للطاقة الاستيعابية بداخل المسجد الحرام .

ونسبة 75% بالطاقة الاستيعابية عن الإجراءات الاحترازية للطاقة الاستيعابية في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي .

أنما المرحلة الثانية تسمح بالزيارة والعمرة وبالصلوات للمقيمين والمواطنين بداخل المملكة، في يوم الأحد الموافق 18 من شهر أكتوبر القادم .

وبها نسبة 75% ( بما يعادل خمسة عشر ألف معتمر في اليوم، وأربعين ألف مصل في اليوم ) من مجموع الطاقة الاستيعابية لعمل الإجراءات الوقائية بالمسجد الحرام .

وسوف تصبح النسبة 100% من الطاقة الاستيعابية للإجراءات الوقائية بالمسجد النبوي .

أنما المرحلة الثالثة تسمح بالعمرة مع الزيارة والصلوات لكن المقيمين والمواطنين في داخل المملكة العربية السعودية مع المسلمين من خارجها يوم الأحد الموافق 1 من شهر نوفمبر القادم .

على نسبة 100% ( بما يعادل عشرون ألف معتمر في اليوم الواحد، وبمعدل ستون ألف مصل في اليوم )

لكي يصبح دخول المعتمرين والزوار القادمين من خارج المملكة بشكل تدريجي .

وعليه سوف تحدد وزارة الصحة بالسعودية لاحقا أسماء الدول التي ليس بها مخاطر صحية متعلقه بفيروس كورونا المستجد .

أنما المرحلة الرابعة تسمح بالعمرة والزيارة والصلوات للمقيمين والمواطنين من الداخل أو من الخارج بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية .

سيتم هذا حين الإعلان عن أنتهاء خطر فيروس كورونا المستجد نهائيا .

دومتم سالمين .