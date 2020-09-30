نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الفرنسي تداول | خطوات التسجيل في البورصة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك الفرنسي تداول يُعتبر من أهم البنوك التي توفر لعملائها خدمة التداول المباشر لشراء وبيع الأسهم لذلك يسعى كثير من المواطنين في خطوات التسجيل في البورصة السعودية، حيث يعتبر البنك الوحيد في المملكة العربية السعودية الذي يوفر خدمة التداول في البورصة الأمريكية والبورصة الأوروبية وذلك أيضاً عن طريق الجوال، كما يقدم أيضاً أفضل الخدمات الإلكترونية التي تساعد العملاء في شراء وبيع الأسهم والسلع بكل سهولة ويُسر.

مميزات الفرنسي كابيتال

من أهم ما يميز البنك أنه يُقدم العديد من المنتجات والخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار في الأسواق المحلية والعالمية مثل توفيره خدمة فرنسي تداول لجميع عملاء البنك، كما يتيح للعملاء حق الاستثمار في أسهم السوق الأوروبية أو الأمريكية أو السعودية، حيث تتمثل أهم مميزات البنك في الآتي:

يمكن للعميل الاطلاع يومياً على أسعار الأسهم في البورصة مجاناً حيث يوفر البنك قائمة يومية بالأسعار وذلك من خلال خدمة المباشر نت و المباشر برو.

و سهولة فتح حساب بأي عملة من العملات الدولية سواء كانت ريال سعودي أو درهم أماراتي أو الجنية الاسترليني أو اليورو الأوروبي وغيرهم من العملات.

يمكن لأي عميل الحصول بكل سهولة على بطاقة صراف آلي “مدى” وهي خدمة مجانية وبدون أي رسوم.

يمكن لأي عميل الحصول على دفتر شيكات خاص مجاناً.

كما يوفر البنك خدمة أون و خدمة المؤشر وهي مهمة جداً خاصةً للمبتدئين في مجال البورصة حيث تعمل الخدمة على توفير اطلاع مؤكد وصادق لمؤشرات الأسهم في البورصة وذلك من خلال خبراء في سوق الأسهم المالية.

وهي مهمة جداً خاصةً للمبتدئين في مجال البورصة حيث تعمل الخدمة على توفير اطلاع مؤكد وصادق لمؤشرات الأسهم في البورصة وذلك من خلال خبراء في سوق الأسهم المالية. يوفر البنك خدمة تسديد الفواتير عن طريق خدمة سداد سواء كان العميل مقيم داخل المملكة أوخارجها.

سواء كان العميل مقيم داخل المملكة أوخارجها. يُمكن البنك عملاءه من إجراء العمليات المصرفية سواء الداخلية والخارجية والاطلاع على الحساب لحظة بلحظة ومن أي مكان في العالم، وذلك من خلال خدمات البنك المتوفرة مثل فرنسي بلس أو فرنسي موبايل أو مكينات الصراف الألي .

أو أو . يتميز البنك بخدمة فريدة ومميزة تجعله من أحد أهم البنوك داخل المملكة وهي أن البنك يمكن عملاءه بيع وشراء الأسهم بشكل مباشر في سوق البورصة الأمريكية.

كما يمكن لعملاء البنك الفرنسي تداول الأسهم في السوق المالية الأوربية بشكل مباشر وفي أي وقت ومن خلال أي مكان بدون بذل أي جهد .

يتميز البنك بخدمة إرسال الإشعارات سواء كانت من خلال الجوال أو عن طريق البريد الإلكتروني وذلك لطلاع العميل على حسابه البنكي والعمليات التي تتم عليه.

خطوات التسجيل في البنك الفرنسي

وبعد معرفة أهم المميزات التي يقدمها البنك للعملاء لإجراء عمليات التداول المباشر لشراء وبيع الأسهم في الأسواق، أصبح لعملاء التداول الراغبين في التسجل في منصة التداول التسجيل من خلال موقع البنك، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة صفحة موقع البنك الفرنسي كابيتال

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “فتح حساب” من خانة “خدمات الحساب”.

ثم قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة منك اللازمة لفتح الحساب وهي:(نوع الهوية – رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال – البريد الإلكتروني).

بعد الانتهاء قم بالضغط على أيقونة “استمرار”.

سوف يقوم البنك بإرسال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل سابقاً بها رمز لتأكيد العملية.

ثم قم بإدخال رمز التأكيد الموجود بالرسالة، ثم قم بالضغط على أيقونة “استمرار”.

سوف يطلب منك البنك إدخال رقم الحساب الاستثماري أو رقم المحفظة الاستثمارية الخاصة بك.

ثم بعد ذلك قم بإدخال اسم مستخدم جديد وكلمة سر جديدة لفتح حساب التداول.

وفى النهاية قم بالضغط على أيقونة “تسجيل”.

ومن خلال الخطوات السابقة يمكن لأي عميل التسجيل في بنك التداول الفرنسي بكل سهولة وبدون مواجهة أي عقبات.

تطبيق البنك الفرنسي تداول

حرصاَ من البنك الفرنسي تداول على مواكبة العصر ومتابعة التطوير تقديم كل ماهو جديد من الخدمات لعملائها على أكمل وجه، فأعلن البنك عن تطبيق تداول الفرنسي عن طريق الجوال بالاحترافية الشديدة والسهولة المطلقة في عملية التداول.كما يساعد على أهم شيء يهم العميل وهو متابعة أسعار الأسهم من أي مكان وفي أي وقت من خلال الهاتف مثل تطبيق تداول الراجحي.

Advertisements

حيث من خلال التطبيق يمكن العميل أن يكون قادراَ على إدارة حساباته في أي وقت ومن أي مكان بالعالم بلمسة زر واحدة من شاشة جواله.

يمكن للعملاء مستخدمي نظام ا لاندرويد تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل.

تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل. يمكن للعملاء مستخدمي نظام أيفون تجميل التطبيق من خلال متجر أبل.

ويتميز تطبيق تداول الفرنسي بالعديد من المميزات ومنها:

يتميز بخاصية إجراء التداول الآمن، حيث يمكن من خلال التطبيق القيام بعملية التداول بعيدا عن المخاطرة والتعرض لأي خسائر.

يوفر التطبيق للمستخدم خدمة الوصول إلى أسعار الأسهم بشكل فوري لحظة بلحظة.

يتيح لك التطبيق القدرة على تنفيذ الأمور الخاصة بالتداول في أي مكان وفي أي وقت.

يتميز التطبيق بكفاءة عالية من الأمان والسرية التامة في الحفاظ على أسرار العملاء ومحافظهم الاستثمارية وكل ماهو متعلق بإجراء العمليات المصرفية الخاصة بهم.

يمكن من خلال التطبيق متابعة أهم الشركات الموجودة بالأسواق وسهولة الاطلاع على أداء وملخص الأسهم بكل التفاصيل.

يُوفر التطبيق للعميل سهولة الحصول على إيجاد أقرب ماكينات الصرافة آلية من موقعك المقيم فيه.

رقم فرنسي تداول

بناءً على رغبة البنك في التواصل مع العملاء لاستقبال الشكاوى والمقترحات والاستعلام عن أي أستفسارات متعلقة بخدمة البنك الفرنسي تداول، فلذلك قام البنك بوضع أرقام مختلفة لجميع العملاء باختلاف فئاتهم حيث يوجد لكل فئة الرقم الخاص بها، تتمثل هذه الفئات في الآتي:

إذا كان العميل مقيم بداخل المملكة العربية السعودية يمكنه الاتصال على رقم ( 8001242121 ).

). ويمكن أيضاً للعميل الاتصال من خلال الهاتف الجوال على رقم ( 920000576 ).

). وإذا كان العميل مقيم خارج المملكة العربية السعودية يمكنه الاتصال على رقم 920000576(+966).

يمكن لعملاء التميز المقيمين في داخل المملكة الاتصال على رقم ( 8001240001 )، أما بالنسبة للعملاء المقيمين خارج المملكة يمكنهما الاتصال على رقم 114089000 (+966).

المقيمين في داخل المملكة الاتصال على رقم ( )، أما بالنسبة للعملاء المقيمين خارج المملكة يمكنهما الاتصال على رقم يمكن لفئة خدمات التسويق المُقيمين في داخل المملكة الاتصال على رقم ( 8001240006).

ويمكن للعملاء أيضاً التواصل بالبنك من خلال البريد الإلكتروني:

بذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات حول البنك السعودي الفرنسي وأهم مميزات البنك وخطوات التسجيل في البنك و تطبيق البنك الفرنسي للتداول وأهم مميزات ذلك التطبيق ومعرفة الأرقام الخاصة بالبنك لتقديم الشكاوى والمقترحات.