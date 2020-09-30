نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية بـ6 طرق من ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية يتم بأكثر من طريقة من خلال نافذة الاستعلام عن مخالفات المرور بأبشر، وبالتالي يمكنكم اجراء الاستعلام عن مخالفات المرور بكل سهولة من خلال نافذة ابشر الإلكترونية، من خلال أكثر من نوع وثيقة مختلفة للزائرين، وسوف نستعرض جانب من هذه الطرق التي تمنحكم الاستعلام والتعرف على المخالفات المرورية المستحقة للزائرين، وبنهاية التقرير نستعرض لقراء موقعنا رابط الاستعلام المباشر عن المخالفات مع طريقة الاستعلام، حتى يسهل على الجميع التعرف على المخالفات المرورية الواقعة عليه، وتعتبر الطريقة التي يفضلها عدد كبير من المواطنين والمقيمين هو الاتصال على رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية او رقم الاقامة للمقيم، حيث تعتبر هذه الطريقة الأسرع والتي تجد قبولاً واسعاً واليكم طرق استعلام مخالفات المرور المتعددة.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الحدود

تتيح نافذة ابشر إمكانية التعرف على المخالفات المرورية برقم الحدود وبكل سهولة من خلال اجراء الاستعلام المباشر عن المخالفات بكل سهولة، حيث يتطلب الأمر اختيار الاستعلام برقم الحدود ومن ثم كتابة رقم الوثيقة وهو رقم الحدود وكتابة وإدخال الرمز المرئي التأكيدي الذي يظهر للمستخدم واجراء الاستعلام.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم جواز السفر

هناك العديد ممن يرغب بالتعرف على المخالفات المرورية الواقعة عليه والتي يجب عليه سدادها، ويمكنه الاستعلام الكترونياً من خلال اختيار وثيقة الجواز ومن ثم إدخال رقم جواز السفر وكتابة الرمز الذي يظهر له والبدء في الاستعلام عن مخالفات المرور بكل سهولة وآمان.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية الوطنية

تتيح أيضاً بوابة ابشر خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية الوطنية كوثيقة تأكيد هوية، وعلى المستخدم كتابة رقم الهوية والرمز المرئي والاستعلام المباشر بالدخول على أيقونة استعلام، وسوف يظهر له البيان المفصل عن المخالفات المرورية المستحقة عليه، من خلال بوابة ابشر الإلكترونية، وتعتبر طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من ابرز الطرق المستخدمة، حيث يتم التعرف على المخالفات الواقعة عليك وعلى افراد اسرتك او من هم تحت كفالتك، وكذلك معرفة الموعد الأقصى لسداد هذه الرسوم.

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الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الإقامة

هناك العديد من المخالفات المرورية الواقعة على عدد كبير من المقيمين بالسعودية، ومن خلال الرابط المباشر الذي نستعرضه لقراء موقعنا بأسفل المقالة، يمكن للمستخدم الدخول على رابط الاستعلام، ومن ثم اختيار الاستعلام بوثيقة الإقامة، ثم عليه إدخال رقم الإقامة واختيار الجنسية من النافذة المنسدلة، وكتابة الرمز المرئي ثم اجراء الاستعلام.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالبطاقة السكنية

تم تخصيص هذه الخدمة للمواطنين من دولة البحرين فقط، وعلى المستخدم في حال رغبته في اجراء استعلام عن مخالفات المرور برقم البطاقة السكنية عليه اختيار الاستعلام بالبطاقة السكنية ومن ثم كتابة رقم الإقامة واختيار دولة البحرين، وكتابة الرمز المرئي والاستعلام.

الاستعلام المخالفات المرورية بهوية مقيم سعودي في دولة خليجية

الآن متاح خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور بالسعودية عن طريق وثيقة هوية مقيم سعودي ومقيم بأحد دول الخليج، وعليه اختيار الوثيقة من القائمة المنسدلة، والتي تكون في اسفل خيارات الاستعلام، ثم كتابة رقم هوية مقيم سعودي واختيار الدولة والاستعلام الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية

الآن يمكنكم الاستعلام مباشرة عن المخالفات المرورية كل سهولة وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال ابشر.

اختيار نوع الوثيقة التي تريد الاستعلام بها.

كتابة رقم الوثيقة.

اختيار الدولة من القائمة المنسدلة.

كتابة الرمز المرئي.

الدخول على عرض.

سوف يظهر تفاصيل مخالفات المرور الواقعة بعد اجراء هذا الاستعلام الكترونياً كما تم توضيحه بالمقالة.