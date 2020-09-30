نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل العقار بنك الإنماء وأسهل طرق الحصول على التمويل العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر مصرف الإنماء من أهم المصارف في المملكة العربية السعودية، فكما يوفر حلول التمويل الشخصي يوفر أيضًا حلول تمويل العقار بنك الإنماء من خلال البرامج الخاصة بالتمويل العقاري، سواء تمويل عقاري مدعوم أو الرهن العقاري بنك الإنماء فهو يعتبر المساهم الأكبر في بناء العقارات لمن لا يقدر على إكمال البناء، وسوف نتعرف على حاسبة التمويل العقاري من بنك الإنماء ومميزات حاسبة تمويل بنك الإنماء ، والذي يمكن الحصول عليه عند فتح حساب في بنك الانماء.

تمويل العقار بنك الإنماء

يتعامل بنك الإنماء بكل شفافية ويوفر الحلول المصرفية للتمويل بشتى أنواعه، فيمكن الحصول على تمويل العقار مكتمل البنك من خلال البنك، وعند حصولك على التمويل ستحصل على المميزات التالية:

لديك فرصة لاختيار العقار المناسب لك سواء كانت عمارة سكنة أو شراء شقة سكنية أو فيلا.

يمكن الحصول على التمويل العقاري من مصرف الإنماء بقيمة لا تقل عن عشرة مليون ريال سعودي.

يمكن سداد التمويل لفترة تصل إلى ثلاثين عام برسوم إدارية تصل إلى 1% من إجمالي المبلغ.

يعتبر تمويل العقار من التمويلات المتوافقة مع الأحكام الإسلامية.

كيفية الحصول على التمويل العقاري بنك الإنماء

ويمكن الحصول على التمويل العقاري من بنك الإنماء السعودي من خلال توفير التالي:

لا بد أن تقوم بتقديم عرض السعر، وأن تكون حاصلًا على الحد الشامل.

لا بد أن يكون للبناء رخصة، وعند الحصول على التمويل يتحتم عليك توفيرها، مع صورة من سك العقار، وكافة البيانات التي تخص مالكه.

لا بد من تقديم رسم كروكي كامل خاص بموقع العقار.

الحصول على نموذج طلب المنتج العقاري من مصرف الإنماء.

شروط تمويل عقار الإنماء 1442

وحتى تحصل على تمويل العقار بنك الإنماء ينبغي أن لا يزيد عمر هذا العقار عن خمسة عشر عام، بالإضافة إلى أن العقار ينبغي أن يكون داخل المناطق السكنية والعمران، كما اشترط مصرف الإنماء حتى تحصل على التمويل العقاري أن يكون متوفر به خدمات مثل المياه والكهرباء، وأن يكون مكتمل من حيث البناء، وفي هذه الحالة تستطيع فتح حساب لدى المصرف، وتقوم بتحويل الراتب إليه حتى يتثنى لك الحصول على التمويل العقاري.