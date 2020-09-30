نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط البنك الراجحي مباشر للافراد تسجيل دخول almubasher rajhi اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباشر الراجحي هو ما يميز البنك الأكثر شهرة في السعودية، حيث أن البنك الراجحي هو مصرف سعودي أسسس 1957 ويقدم الآن خدمة مباشر الراجحي للأفراد لإجراء كافة العمليات المصرفية على الحسابات اون لاين، عن طريق خدمة مباشر الافراد هذا بالإضافة الى خدماته المتنوعة ومنها فتح حساب الراجحي عن طريق النت، وحظيت مباشر افراد التي يطلقها الراجحي لعملائه الكترونياً قبولاً واسعاً، والتي تسمى الراجحي اون لاين لسهولة اجراء العمليات المصرفية من تحويلات ومدفوعات حكومية وخاصة على منصة البنك الراجي مباشر للافراد المميزة، حتى أن فتح حساب في بنك الراجحي اون لاين، ونتابع معكم عن رابط تسجيل الدخول مباشر افراد الراجحي المميزة.

رابط مباشر الراجحي

الآن يمكنكم بكل سهولة الدخول على خدمة البنك الراجحي مباشر للافراد عبر الرابط الرسمي https://www.almubasher.com.sa/portal/auth/login.do مع ضرروة التأكد من الرابط حيث ينصح مصرف الراجحي عملائه في حال استخدامهم خدمة البنك الراجحي مباشر للافراد بالنصائح التالية:

التأكد من رابط مباشر الراجحي الرسمي.

التأكد من وجود علامة القفل بجوار الرابط في اعلى المتصفح.

بجوار الرابط في اعلى المتصفح. ادخال كلمة المرور واسم المستخدم اذا كان لديك حساب في مباشر الراجحي للافراد للدخول.

قم بالتسجيل في الراجحي مباشر اذا كنت غير مسجل من قبل او نسيت كلمة المرور.

ادخل كلمة السر المؤقتة والتي يتم ارسالها على جوال عند طلب التسجيل.

يجب عليك التأكد ان رقم الجوال في حوزتك والذي قمت بالتجسل به في الصراف الآلي.

الراجحي بنك

نستعرض لكم ابرز المواضيع التي يمكنكم قرائتها عن أقوى برامج الراجحي مباشر للافراد والاستفادة من الخدمات المختلفة والبرامج التمويلية التي يقدمه مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين.

وهناك العديد من المميزات التي دائماً ما يسعى مصرف الراجحي لتقديمها لعملائه في مختلف دول الخليج.