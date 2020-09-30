نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل مصرف الراجحي السريع للدراجة النارية يصل لـ250.000 ريال للسعوديين والمقيمين .. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن مصرف الراجحي عن برنامج تمويلي جديد لتمويل دراجتك النارية للحصول على المتعة اللازمة من الاثارة والتشويق من خلال امتلاكك لدراجة نارية حيث يصل التمويل الى مبلغ 250.000 ريال، وكل ما عليك فعله هو اختيار احد الوكلاء او الشركات واختيار دراجتك النارية المناسبة وسوف يقوم احد ممثلي مصرف الراجحي بالعمل على تمويل الدراجة النارية الخاصة بك، ونستعرض مميزات تمويل الراجحي للدراجة النارية بالتفصيل. مميزات تمويل الراجحي للدراجة النارية تمويل معتمد للمواطنين السعوديين وغير السعوديين.

الموافقة السريعة على التمويل.

السهولة في الاجراءات بدون تعقيد.

مبلغ التمويل يصل الى 250 الف ريال.

مدة التمويل حتى 36 شهر.

الحد الأدنى للسن لغير السعوديين 25 سنة بشرط استثنائي للوافدين.

الرسوم الإدارية تقدر بحوالي 1% ولا تزيد عن 5000 ريال.

سداد التمويل بأقساط شهرية منخفضة.

متوسط نسبة المرابحة تقدر بنحو %7,15. مثال على تمويل بنك الراجحي للدراجة النارية اولاً: التمويل لمدة سنة Advertisements نوع التمويل المبلغ المدة معدل النسبة السنوي القسط الشهري دراجة نارية 50,000 عام واحد 8.51% 4,308 ثانياً: التمويل لمدة سنتين نوع التمويل المبلغ المدة معدل النسبة السنوي القسط الشهري دراجة نارية 90,000 عامين 7.50% 3,997 ثالثاً: التمويل لمدة ثلاث سنوات نوع التمويل المبلغ المدة معدل النسبة السنوي القسط الشهري دراجة نارية 120,000 3 سنوات 7,15% 3,662 طريقة الحصول على تمويل الدراجة النارية من مصرف الراجحي يمكنكم التقديم على تمويل مصرف الراجحي للدراجة النارية وذلك بالإتصال على الرقم المجاني 8001241222 او من خلال زيارة رابط تمويل مصرف الراجحي للدراجة النارية ومعرفة المزيد عن تفاصيل التمويل والتقديم الإلكتروني للحصول على التمويل اللازم.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل مصرف الراجحي السريع للدراجة النارية يصل لـ250.000 ريال للسعوديين والمقيمين .. تعرف على التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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