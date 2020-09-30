نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم لحساب القسط الشهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم خدمة يقدمها بنك الراجحي لعملائه، حيث يقدم مصرف الراجحي التمويل العقاري اللازم للاسكان الحكومي المدعوم في اطار الحلول التمويلية، وبرنامج التمويل العقاري المدعوم من مصرف الراجحي يستند الى مبدأ المرابحة، لكافة العملاء الذين تنطبق عليهم شروط التمويل العقاري المدعوم التي يعرضها بنك الراجحي، حيث يستفيد من التمويل العقاري المدعوم المواطنين السعوديين الذين حصلوا على موافقات التمويل العقاري المدعوم ونتابع مع قراء موقعنا رابط حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم بالتفصيل.

التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم

يقوم صندوق التنمية في مصرف الراجحي بشراء العقار نيابة عنك، ويقوم صندوق التنمية بدفع 500.000 ريال من ىمبلغ الشراء بالنيابة عنك، ثم يقوم صندوق التنمية بتحويل المبلغ الى حسابك في مصرف الراجحي، واما بالنسبة لبرنامج الاسكان الحكومي المدعوم فإن مصرف الراجحي يقدم برنامج التمويل العقاري المدعوم وذلك لعملاء صندوق التنمية العقارية، لشراء العقار المدعوم من اختيارهم، كما يمنهم برنامج التمويل المدعوم الحصول على ربح القسط الشهري نقدي، وفقاً للشروط المقررة من صندوق التنمية، ومدى توافقهعا، ونتبع معكم عن حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم لحساب الأقساط الشهرية.

حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم

الآن يمكنكم الدخول على رابط حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي ومن ثم كتابة البيانات المطلوبة بعد اختيار حساب التمويل العقاري المدعوم وادخال البيانات.

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وفي حالة توقف الحاسبة عن العمل يمكنكم استخدام حاسبة التمويل العقاري من خلال الموقع www.mortgagecalculator.org وذلك لحساب القسط الشهري للتمويل العقاري المدعوم وغيره، حيث تتيح الحاسبة تقرير مفصل عن القرض وخطة السداد وذلك بإدخال البيانات التالية:

قيمة العقار بالعملة المحلية.

المقدم.

تحديد القرض.

نسبة العائد السنوي.

مدة القرض.

بداية القرض وانتهائة.

قيمة الضرائب العقارية

قيمة التأمين على العقار.

احسب القسط الشهري

وسوف يظهر التقرير المفصل عن القسط الشهري وتفاصيل حركة التمويل.