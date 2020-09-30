135 مليون ريال إعانات مالية لطلاب وطالبات التعليم فى السعودية من خلال مؤسسة تكافل الخيرية

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عمر شويل - جدة أعلنت مؤسسة التكافل الخيرية في المملكة العربية السعودية عن إيداع 135 مليون ريال سعودي إعانات مالية في حساب المدارس السعودية، والتى تقوم بصرفها إلى الطلاب والطالبات في مراحل التعليم بالمملكة، وذلك حسب استحقاق كل طالب أول طالبة، حيث شمل الدعم ما يقارب من 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في 17 ألف مدرسة، كما لم يتوقف الدعم إلى هذا الحد، بل قامت مؤسسة تكافل الخيرية بإطلاق مبادرة التمكين الرقمي.

مبادرة التمكين الرقمي

تهدف مبادرة التمكين الرقمي إلى مساعدة الطلاب والطالبات من خلال توفير أجهزة لوحية إلى الطلاب والطالبات من أجل التعامل مع منظومة التعليم عن بعد حيث خصصت المؤسسة هذه الأجهزة إلى مراحل التعليم المتوسطة والثانوية، كما تقوم مبادرة التمكين الرقمى بتوفير ما يقارب من 2000 جهاز كمبيوتر شخصي إلى الطلاب والطالبات الذين يدرسون فى 24 جامعة بالمملكة العربية السعودية، كما قامت المؤسسة بصرف جوائز إلى الطلاب المتفوقين والذين تجاوز عددهم ألي 11 ألف طالب وطالبة

تسعى الحكومة السعودية في تقديم أفضل سبل الدعم إلى الطلاب والطالبات حيث يمثل هذا الدعم المرحلة الأولي في هذا العام الدراسي، فيما قد تم صرف دعم طلاب المدارس في نهاية العام الماضي، وفقا إلى الشروط والمعايير التي حددتها وزارة التعليم من خلال فحص ومعالجة البيانات المسجلة مسبقا في المؤسسات والوزارات المختلفة مثل المؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد ووزارة العمل ووزارة التعليم ووزارة الداخلية.

توزيع المرحلة الثانية من الأجهزة اللوحية

أعلنت مديرية التعليم في محافظة ظهران الجنوب عن إستكمال توزيع الأجهزة اللوحية المقدمة من مؤسسة تكافل الخيرية للطلبة والطالبات، وقام قسم التوجيه والارشاد بالاشراف علي توزيع الأجهزة، من أجل مساندتهم في إستكمال الدراسة عن بعد، وذلك قبل إنتهاء الاسبوع الخامس والذي ينتظر فيه الطلاب والطالبات قرار الدكتور حمد آل شيخ وزير التعليم في تقييم التعليم عن بعد.

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توزيع الأجهزة اللوحية بالطائف

كما أعلنت إدارة التعليم بالطائف عن توزيع 504 جهاز لوحي إلي الطالبات، وعدد 322 جهاز لوحي إلى الطلاب، مقدم من مؤسسة تكافل الخيرية، فيما أوضح المتحدث باسم إدارة تعليم الطائف عواض الحديدي أن توزيع الأجهزة تمت علي طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، فيما بين أن المرحلة المقبلة سيتم توزيع الأجهزة على المرحلة المتوسطة.

أنواع الدعم المقدم من مؤسسة التكافل الخيرية

شمل الدعم المقدم من مؤسسة تكافل التالي:

الدعم المادي: مثل صرف مبالغ مالية للطلاب والطالبات.

مثل صرف مبالغ مالية للطلاب والطالبات. الدعم المعنوي: مثل تقديم جوائز تفوق إلى الطلاب المتفوقين.

مثل تقديم جوائز تفوق إلى الطلاب المتفوقين. الدعم التعليمي: مثل تقديم دروس تقوية.

كما توفر مؤسسة التكافل الخيرية دعم آخر إلى طلاب وطالبات المدارس يتمثل فى (الوجبات، والكسوة، والحقيبة المدرسية).

مؤسسة التكافل الإجتماعي

يذكر وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل شيخ قد قام مؤخراً بتكريم رئيس مؤسسة تكافل الخيرية على دورها الفعال فى مساندة الطلاب والطالبات والعاملين بالمنظومة التعليمية من تقديم الخدمات والدعم المالى، يذكر أن مؤسسة التكافل الخيرية لا تهدف للربح مطلقاً، حيث أنها مؤسسة حكومية تساند الطلاب والطالبات فى المراحل التعليمية وفقاً إلى معايير دقيقة.

طرق التواصل مع مؤسسة التكافل الخيرية

اتاحت مؤسسة تكافل الخيرية آلية التواصل والاستفسارات من خلال مركز الدعم الفني بداية من يوم الأحد الموافق إلى الخميس من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة التاسعة مساءاً من خلال الإتصال برقم (9200339517).