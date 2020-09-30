بقلم : د.عزة الرحيلي

يعيش الإنسان حياته ‏عبر مراحل عديدة . بدأً من ولادته وحتى مماته. وكل مرحلة لها خصائصها واحتياجاتها وواجباتها .

يبدأ حياته طفلاً لاهياً بين أحضان أسرته. طلباته مجابة وحاجاته مشبعة وما أن يصل إلى سن السادسة إذا به تلميذٌ على مقاعد الدراسة وتبدأ رحلة الجد والكفاح من سنةٍ إلى سنة ومن عامٍ إلى عام تزداد الواجبات وتكثر المسؤوليات ويدخل دائرة معترك الحياة ينجح تارةً ويفشل أخرى وهو في صراعٍ من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى والغاية العظمى ألا وهي التخرج بنجاح لينال السعادة والارتياح . وما أن يلتقط أنفاسه وتهدأ خطواته إلا ويُفتَح له باب الوظيفة فيعود للركض من جديد . موظفٌ جديد … ولابد من بذل المزيد… ليحظى برضا المدير ويحوز على أعلى درجاتٍ في التقرير . ولاتزال الدوائر تتسع والأبواب تُفتح . زواج ٌ وأسرة …. وبيت ٌ ومسؤولية … زوجةٌ وأولاد . ولايزال صديقنا يركض ويلهث. تربيةٌ وتعليم … بناءٌ وترميم…. . ولاتزال تتساقط كل عام ٍ أوراق التقويم . وعلى حين غفلة يرى نفسه على أبواب الستين . عندها يجد أنه قد تم الاستغناء عن أداءه الوظيفي . هو الآن خارج الدوام حسب النظام. ربما يصاب البعض بحالة اكتئاب … وخوفٍ وعتاب . لأنه يشعر أن الحياة توقفت هنا . فيبدأ برحلة البحث عن عمل ٍ جديد . وتلوح في الأفق البعيد علامة استفهام يسبقها سؤالٌ هام . إلى متى؟

نعم إلى متى ؟ أليس بعد الزرع حصاد ؟ متى يحين موعد الحصاد ؟ إنه الآن … الآن ومابعد الآن . عش حياتك بعيداً عن روتين العمل . اعمل ماتحب كما تحب ووقت ماتحب … استمتع بوقتك .. عش سيد يومك . احصد الآن مازرعت . استفد من ماجمعت من مال. ساافر… اقرأ … اكتب … ارسم …حلق بمشاعرك في الفضاء . تحرر من القيود .. اشتغل بكل ماكنت مشغولاً عنه ولاتجد الوقت . استمتع بشروق الشمس ، وتغزل بغروبها . اجلس على أريكة استرخاء أمام البحر . تأمل قدرة الله … وجمال الكون واشكر الله لأنك بلغت موعد الحصاد .