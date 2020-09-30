نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة| موعد صرف المقطوعة 1442 برقم الطلب وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من مواطني المملكة العربية السعودية المنتمين إلى الطبقة المتوسطة هذه الأيام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة للدفعة القادمة لعام 1442، وقد كثرت الأسئلة والإستفسارات أيضاً على محركات البحث ومواقع التواصل عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، فهناك الآلاف من الأسر في المملكة السعودية تنتظر تحديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لموعد نزول المقطوعة، وتُعد مقطوعة الضمان الإجتماعي من أبرز البرامج التي تدعم وتقف بجوار المواطن وتعينه على تحمل الظروف المعيشية الصعبة، ولأننا ندرك أهمية هذه المساعدات المقطوعة لعدد كبير من الجمهور السعودي نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة وموعد نزول المبالغ المادية للمستحقين وشروط التقديم في مقطوعة الضمان الإجتماعي، فإلى نص المقال.

أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة

تُعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة بالتزامن مع نزول المبالغ المادية للمواطنين المستحقين في الحسابات البنكية الخاصة بهم، ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف مبلغ 30 ألف ريال سعودي بحد اقصى لكل مواطن مستوفي للشروط، وحتى هذه اللحظة لم تُعلن الوزارة أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الإجتماعي، وسنوافيكم بالأسماء فور إعلانها.

موعد صرف المقطوعة

أطلقت الحكومة السعودية برنامج المساعدة المقطوعة بعد حزمة الإجراءات الإصلاحية للإقتصاد التي نفذتها في الفترة الأخيرة من أجل أن تتحمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية دورها في التخفيف عن المواطنين والحد من الآثار السلبية التي ترتبت عن رفع أسعار معظم السلع الأساسية، ولم تحدد الوزارة موعد ثابت سنوياً لنزول دفعات المساعدة المقطوعة، ولذلك سنعلمكم عن الموعد الرسمي لنزول الدفعات المستحقة لمقطوعة الضمان فور الإعلان عنها من الوزارة.

شروط المساعدة المقطوعة

لا بد من تحقيق كافة الشروط لمقطوعة الضمان الإجتماعي التي حددتها الوزارة حتى تستطيع الإستفادة من المساعدة المقطوعة، ونُبين لكم ابرز الشروط كالتالي: