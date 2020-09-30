نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إرسال برقية للديوان الملكي لطلب تسديد الديون عبر بريد الديوان الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية إرسال برقية للديوان الملكي لطلب تسديد الديون عبر بريد الديوان الملكي، يقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كامل المساعدات للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية ومساعداتهم في وقت الأزمات التي يمر بها بعض المواطنين المقيمين بالمملكة سواء رجال أو نساء، حيث يتعرض كل الأفراد الي ضائقة مالية مما يجعلهم غير قادرين علي سداد الديون أو غير قادرين علي العلاج مما يجعلهم يتجهون للمساعدات من الدولة خلال الديوان الملكي من اجل سداد هذه الديون، ولذلك تقوم الجهات المسئولة عن الديوان الملكي باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بهم من اجل الحصول علي مساعده ماليه أو غيرها من المساعدات، وسوف نوضح لكم من خلال موضعنا هذا كيفية تقديم طلب أو برقية لتقديم الديوان الملكي للمساعدات المالية من اجل تسديد الديون أو غيرها من المساعدات.

صيغة تقديم برقية للديوان الملكي

طريقة إرسال برقية للديوان الملكي لطلب مساعدة مالية لسداد الديون أو طلب علاج أو الأعفاء من سداد القروض، حيث قدم ملك الحرمين الشريفين المساعدات للمواطنين المقيمين بالمملكة الذين يعانون من مشاكل وصعوبات والأسر الذين تزايدت عليهم المسئوليات واصبحو غير قادرين علي سداد ديونهم او غير قادرين علي العلاج، وسوف نوضح لكم كيفية إرسال برقية عبر الديوان الملكي لتقديم المساعدات.

علي كل مواطن يرغب في الحصول علي مساعدة مالية عبر الديوان الملكي، يقوم كل مواطن بكتابة خطاب طلب سداد الديون، ثم يمكنك أولاً بتوجيه الخطاب بالبدء بالسلام وتوجه التحية الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ثم يذكر المواطن الذي قام بكتابة البرقية الغرض من تقديم الطلب سواء طلب إعفاء قرض أو تسديد ديون أو غيرها، ثم يقوم بكتابة سبب التعرض الي هذه الديون، ثم يقوم بتوضح العنوان الخاص به وعنوان الإقامة ورقم الهاتف الجوال الخاص به ورقم السجل المدني.

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مساعدات من الديوان الملكي للمواطنين بالمملكة

يقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كامل المساعدات لمواطنيه المقيمين بالمملكة العربية السعودية عبر الديوان الملكي، حيث يمكن لكل مواطن مقيم بالمملكة إرسال طلب علاج دوائي بداخل او خارج المملكة وفق التشخيص الطبي وتوفير المستندات الطبية التي تؤكد صحة طلب المواطن، حيث يساعد الديوان الملكي أيضا اللذين يعانون من بعض الأمراض مثل الفشل الكلوي “لا قدر الله” وحالات الإعاقة بالإضافة الي طلب بعض المواطنين باحتياجهم للسفر من الخارج من اجل استكمال علاجهم.

رابط موقع الديوان الملكي الإلكتروني ورقم التواصل الخاص بالديوان الملكي

صرح رئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد والمسئول الأول عن خدمات الديوان الملكي بأنه تم إعداد خصيصاً لخدمات الديوان الملكي، حيث يتم التواصل لديوان الملكي الذي تم تخصيصه لجميع المواطنين بالمملكة السعودية عبر الموقع التالي: الديوان.

رقم التواصل الخاص للديوان الملكي:

قد وفر الديوان الملكي رقم تواصل خاص به للمواطنين الراغبين في أي استفسار أو أسئلة التي قد تواجه بعض الاقتراحات للديوان الملكي وقد يتم التواصل عبر الديوان الملكي علي الرقم التالي: 8004000000.