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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد اختبارات التحصيلي 1442 السعودية وخطوات التسجيل بامتحانات التحصيلي في المقال التالي
عمر شويل - جدة يهتم آلاف الطلبة بـ مواعيد اختبارات التحصيلي 1442 وطريقة التسجيل باختبار التحصيلي في المملكة العربية السعودية، وبسبب البحث البالغ بخصوص توقيت التسجيل وموعد بداية اختبارات التحصيلي وغيرها من التفاصيل، سنحاول الإجابة على هذه الأمور من خلال هذا التقرير، وقد قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب في السنة الماضية، بعمل اختبارات التحصيلي في الثاني عشر من شهر شوال 1441، حيث أكدت أن نسبة المشاركة تجاوزت 96% وقد شارك في الامتحانات حوالي 247 ألف طالبة وطالب، كما أن الاختبارات تمت عن بعد وقد تمكن الطلبة من تسليم اختباراتهم بنجاح.
الاختبار التحصيلي في السعودية في سطور ومواعيد اختبارات التحصيلي 1442
يتم تخصيص اختبارات التحصيلي في المملكة العربية السعودية لطلبة الصف الثالث ثانوي، كما أن هذا الاختبار يعد اختبارا لمدى قدرة الطلاب والطالبات بعد انتهاء المرحلة الثانوية، وقد تم تخصيص هذا الاختبار للتخصصات العلمية، ويهدف إلى قياس مؤهلات قدرات الطالب بعد انتهائه من التعليم العام، لينخرط بعدها في التعليم الجامعي، كما أنه يعمل على مساعدة الجهات التعليمية على اختيار الطلبة بعناية بعد مراجعة درجاتهم في هذا الاختبار.
موعد نشر نتائج الاختبارات ونوعية الفئة المستهدفة فيها
في كل مرة يتم تصحيح جميع الاختبارات التحصيلية المحوسبة بواسطة المصحح الآلي، وبعدها يتم تحليل النتائج ومن ثم تتم مراجعة بيانات الطلاب الذين اختبروا في هذا الامتحان، من ثم يتم التصحيح والتدقيق في مركز الهيئة في مدينة الرياض، وفيما يخص موعد إصدار نتيجة الاختبار يمكن تحديد ذلك منذ بداية انتهاء الاختبار وحتى ثلاثة أسابيع كحد أقصى، وبالمجيء إلى الفئة المستهدفة فإن العديد من الجامعات تقوم بوضع شروط من ضمنها شروط تأدية اختبار التحصيلي، من أجل قبول الطالب ويشمل الفئات الصف الثالث ثانوي بالإضافة إلى الخريجين.
خطوات وكيفية التسجيل في اختبارات التحصيلي 1442
- أولا نقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي لـ موقع قياس الالكتروني
- بعد ذلك نقوم بالدخول إلى ملف المستفيد على الصفحة الرئيسية
- بعد ذلك ستظهر لك شاشة تطلب منك رقم السجل المدني الخاص بك وكلمة المرور المسجل بها في وقت سابق
- بعد ذلك ستظهر لك عدة خيارات ومنها الاختبارات المسجلة وخيار الاختبارات السابقة والاختبارات المتاحة من أجل التسجيل والنتائج والاختبارات الملغاة
- بعد ذلك نقوم باختيار الاختبارات المتاحة للتسجيل
- بعدها تقوم بفلترة وتحديد الاختبارات الورقية أو المحوسبة
- تختار الآن الاختبار المحوسب وتقوم بقراءة الملاحظات التي يضعها لك موقع قياس ومن ثم تضغط على التالي
- ستظهر لك الآن بعض التعليمات والارشادات قم بقراءتها جيدا، وضع إشارة صح على مربع موافق، ثم قم بالنقر على مربع التالي
- وبعد أن تقوم بهذه الخطوات قم بإتاحة موقعك الجغرافي من أجل أن يتبين لك الموقع ألأقرب لك لعمل الاختبار
- الآن قم باختيار المقر والوقت المناسبين لك عبر أيقونة المواعيد المظللة
- يظهر لك مربع الحجز انقر عليه وتأكد من معلوماتك و بياناتك الشخصية في الموقع
- قم الآن بقراءة الشروط التي وضعها الموقع واضغط على تأكيد الحجز
- الآن قم بدفع المقابل المالي لعمل الاختبار من أجل تأكيد الحجز.
موعد بداية اختبارات التحصيلي للسنة الجديدة 1442
لم تقم هيئة تقويم التعليم والتدريب بذكر أو نشر أي بيان عن أوقات عمل اختبار التحصيل، وعند ورود أنباء أو أي بيان رسمي عن الهيئة سنقوم بموافاتكم حول آخر تطورات الاختبار التحصيلي، ننتظر استفساراتكم أسلف التقرير، لنقوم بالرد عليها في أقرب فرصة ممكنة.
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