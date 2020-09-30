نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة تصديق الوثائق إلكترونيا من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية في دقائق بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة تصديق الوثائق إلكترونيا من وزارة الخارجية أحد أهم الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الخارجية للمواطنين السعوديين من الفئات المختلفة من أجل تمكينهم من التصديق على الوثائق و المستندات المطلوب توثيقها لجعلها معتمدة و إعطائها الصلاحية القانونية لدي جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية بمختلف أنحاء المملكة داخليا و العمل و جعلها معتمدة دوليا خارج المملكة فلم تكن هذه الخدمات الإلكترونية هي الخدمة الوحيدة المقدمة إلكترونيا من الحكومة السعودية ولكن يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية مثل الاستعلام عن صلاحية الهوية الشخصية ، استخراج جوازات السفر السعودية و أخيرا وليس آخرا استخراج رخصة عمل للخروج النهائي من المملكة و سيتم تناول كافة تفاصيل خدمة تصديق الوثائق إلكترونيا خلال هذا المقال.

الوثائق المدرجة داخل خدمة تصديق الوثائق إلكترونيا

تصديق عقود النكاح.

عقود النكاح. تصديق الوكالة.

الوكالة. تصديق الأحوال الشخصية المختلفة.

تصديق الوثائق التجارية .

. تصديق الخطابات.

الخطابات. تصديق الوثائق التعليمية.

الفئات المستفيدة من خدمة تصديق الوثائق إلكترونيا

جميع المواطنين السعوديين.

كافة المقيمين بأراضي المملكة العربية السعودية.

قطاع الأعمال بكافة المجالات.

الزائرين إلي المملكة بكافة الأغراض.

المتطلبات الخاصة بخدمة تصديق الوثائق إلكترونيا

تقديم الطلب عبر بوابة وزارة الخارجية الإلكترونية .

. تسديد الرسوم المطلوبة للتوثيق عبر أنظمة سداد المختلفة داخليا و خارجيا عبر موقع إنجاز للبعثات.

عبر أنظمة سداد المختلفة داخليا و خارجيا عبر موقع إنجاز للبعثات. المتابعة مع أحد الفروع الخاصة بديوان الوزارة داخل المملكة و خارجيا بأحد فروع البعثات الخارجية.

خطوات التصديق علي الوثائق عبر خدمة تصديق الوثائق إلكترونيا

الدخول إلي بوابة وزارة الخارجية الإلكترونية “خدمة تصديق الوثائق“.

اختيار جهة التصديق (ديوان الوزارة و فروعها – ممثلات الوزارة بالخارج).

(ديوان الوزارة و فروعها – ممثلات الوزارة بالخارج). إدخال اسم الفرع و هو بيان إجباري يجب إدخاله.

اختيار الجنسية (سعودي – غير سعودي).

إدخال الاسم رباعي.

إدخال رقم الهوية , رقم الإقامة أو رقم الجواز.

إدخال رقم الهاتف المسجل لدي أنظمة الحكومة السعودية.

رفع كافة المستندات المطلوب توثيقها ألي موقع الوزارة (التسلسل – نوع الوثيقة -العدد – الإجراءات).

كتابة الرقم الظاهر في الصورة أسفل الصفحة.

وضع علام صح بالمربع الصغير أعل كلمة إرسال و الخاص بالتعهد بسلامة الوثائق و صحة البيانات و أخيرا الضغط علي كلمة “إرسال”.

وفي النهاية سيقوم النظام بوزارة الخارجية السعودية بإرسال رسالة نصية علي الهاتف المحمول المسجل لدي النظام بنتائج قبول تصديق الوثائق من عدمه، وكذلك يجب علي الراغب في الحصول علي الخدمة التوجه إلي ديوان عام وزارة الخارجية من أجل إنهاء إجراءات تصديق الوثيقة المطلوبة وإستلامها بعد التوثيق بواسطة الوزارة ويجب مراجعة الوثيقة قبل المغادرة للتعديل في حالة وجود أخطاء.

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق عن البدء في تحديد موعد تصديق بمقر الوزارة وذلك عن طريق القيام تسجيل حجز موعد وإدخال كافة البيانات الشخصية وكذلك نوع الوثيقة المطلوب التصديق عليها علي أن يتم الحضور قبل الموعد المحدد بمقدار (5) دقائق مع الأخذ في الاعتبار عدم القيام باصطحاب أي مرافق وكذلك اتخاذ كافة التدابير الوقائية مثل القفازات والكمامات وكذلك الحفاظ علي المسافات بين الأشخاص.

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وقد أوضحت وزارة الخارجية أنه يجب القيام بتسجيل الدخول أولا إلي الصفحة الإلكترونية الرسمية وفي حالة الدخول لأول مرة فيجب القيام بتسجيل دخول مستخدم جديد والتي من أهم خطواتها إدخال كافة البيانات الخاصة بك مثل الاسم، رقم الهوية، رقم الهاتف، ….. وغيرها من البيانات المطلوب إدخالها إلي جانب الخطوة الأهم وهي شحن المحفظة الإلكترونية حتي تتم كافة الإجراءات طبقا للخطوات المعلنة.

و يأتي ذلك ضمن إجراءات المملكة العربية السعودية الخاصة برقمنة الخدمات الحكومية لتخفيف الضغط علي الموظفين و تقليل الازدحام و خاصة في ظل مواجهة انتشار جائحة كرونا covid-19 و كذلك توفير الوقت و الجهد علي المواطنين السعوديين لتصديق الوثائق و إنهاء كافة الإجراءات الحكومية الخاصة بهم.

وتسعى المملكة العربية السعودية دائماً إلي إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالحكومة السعودية وتسهيلها والتسريع في إجراءاتها في خطوات سهلة وبسيطة من خلال منظومة التحول الرقمي لكافة الخدمات ورقمنة هذه الخدمات ويكون ذلك ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تسعي إلي تقليل استخدام العنصر البشري والزحام واللجوء إلي الخدمات الإلكترونية الذكية.