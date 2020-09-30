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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 29 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4768 حالة .
وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 334605 حالة حتى الآن .
كما تم تسجيل 612 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 319154 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة : إجمالي حالات الوفاة في المملكة تصل إلى 4768 حالة .. وإصابة 418 جديدة بكورونا وهذا عدد المتعافين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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