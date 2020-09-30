نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من السعودية بشأن المعتمرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة، الشيخ عبد الرحمن السديس، وجه بتخصيص صحن المطاف حول الكعبة للطواف فقط، ابتداء من الأحد المقبل.

وبحسب الوكالة الرسمية السعودية، جاء هذا القرار تمهيدًا لفتح المسجد أمام المعتمرين، والتسهيل على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة وللحفاظ على سلامتهم ليؤدوا نسكهم على أكمل وجه.

واتخذت رئاسة الحرم، جميع الإجراءات المتبعة لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأعلنت السلطات السعودية، قبل أيام السماح بأداء العمرة تدريجيا على مراحل، تبدأ في 4 أكتوبر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

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وسيتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق "اعتمرنا"، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.

وقد علقت السلطات السعودية، أداء العمرة قبل سبعة أشهر، ضمن إجراءات مكافحة تفشي وباء كوفيد-19، وشملت الإجراءات أيضا إخلاء صحن المطاف حول الكعبة.

ونظمت المملكة حجا تم تقليصه بشكل كبير في يوليو بسبب مخاوف من أنه يمكن أن يتحول بسهولة إلى حدث عالمي يساعد في نشر الفيروس بسرعة.

وبدلا من استضافة أكثر من مليوني حاج في هذا الحدث السنوي، شارك ما يصل إلى نحو عشرة آلاف حاج بعد خضوعهم لاختبارات الكشف عن الفيروس ووضعهم في الحجر الصحي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.