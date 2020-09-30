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بر الأحساء تنهي معاناة أسرة مع السكن

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رباب عبدالمحسن 0 تبليغ

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دوت الخليج _ جواهر محمد _ الاحساء

سلمت جمعية البر بالأحساء عصر يوم أمس الثلاثاء إحدى الأسر المستفيدة منزلهم بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتأثيث بتكلفة إجمالية بلغت قرابة 60 ألف ريال.

 

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وأوضح عبدالمنعم الحسين مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين بأن الجمعية وبمساهمة الداعمين تعمل على تحسين منازل المستفيدين من خلال مشروع الترميم الذي تحرص الجمعية من خلاله لتأمين حياة كريمة وآمنة للأسر المستفيدة من المشروع الذي يعد أحد المشاريع الهامة في الجمعية، وبحسب التقرير السنوي لجمعية البر لعام 2019 بلغ حجم الإنفاق على مشاريع الترميم قرابة مليون ونصف المليون ريال.

 

وأضاف الحسين بأن أعمال الترميم بدأت بعد دراسة حالة الأسرة ومدى احتياجها لتحسين مسكنهم الذي يضم أرملة و3 أطفال أحدهم معاق، كما تمت إضافة غرفتين وصالة.

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