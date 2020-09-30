بدء تطبيق اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات الجمعة المقبلة

بلادي – الرياض :أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، أن تطبيق اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات “الفترة الأولى”، سيبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة، وذلك خلال الفترة (2 – 10) أكتوبر 2020م .

وأوضحت الهيئة أن الاختبار سيُعقد في 71 مقراً، موزعة على 62 مدينة ومحافظة من محافظات المملكة، مع استمرار التسجيل في الاختبار.

وأشارت إلى أن الفترة “الثانية” للاختبار ستعقد خلال الفترة (19 – 27) فبراير 2021م، علمًا بأن التسجيل لاختبار القدرات العامة متاح طوال العام في المقرات المحوسبة التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في معظم مدن ومناطق المملكة.

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وأكدت الهيئة أن الاختبار يعـد مقياسًا موحداً لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، ليكون معيارًا عادلاً ودقيقًا للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

وأشارت إلى أن الجامعات والكليات تشترط تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها “النظري والعلمي”.

وحثّت الهيئة جميع المتقدمين والمتقدمات لهذه الاختبارات على الاستعداد الجيّد، والاطلاع على المحتوى التعريفي والإرشادي الذي تم توفيره على الموقع الإلكتروني للمركز.