“الزعاق”: بدأنا ألطف أيام السنة.. والبرد القارس بعد 78 يومًا

بلادي – الرياض :أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أنه اعتباراً من اليوم، ستشهد المملكة الأيام الألطف في السنة على الإطلاق، وسيكون عددها 78 يوماً.
وأوضح الزعاق تفاصيل هذه الفترة، حيث ذكر أن 13 يوما منها سيكون أيام نجم سهيل الأخير، في حين سيكون 52 يوما منها في موسم الوسم، بينما الأيام الباقية ستكون مع حلول نجم المربعانية الأول، وعددها 13 يومًا.
وأكد أن البرودة الشديدة لهذه السنة ستكون مع النجم الثاني لنجوم المربعانية بعد 78 يومًا، وستتزامن مع حلول شهر جمادى الأولى، بينما يشهد شهرا رجب وشعبان الأجواء الربيعية، وسيكون أول الحر الربيعي مع حلول شهر رمضان.
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