نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كارفور الرياض اليوم الأربعاء 30/9/2020 العروض الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كارفور الرياض اليوم الأربعاء يبدأ أول أيام العرض الأسبوعي في كارفور الرياض بكل فروعه حيث قدم كارفور عروض مختلفة على الأجبان والمواد الغذائية إلى جانب مجموعة عروض كارفور المتعلقة بالعودة إلى المدارس بمجموعة من العروض على الأدوات المكتبية، يعد كارفور من أشهر الهايبرات ومراكز التسوق في عدد كبير من الدول ومنها المملكة العربية السعودية، فالجميع ينتظر عروض كارفور اليومية أو الأسبوعية أو حتى الموسمية، فمن عادة كارفور أن يقوم بعمل تخفيضات كبيرة على بعض المنتجات، تابع معي أهم عروض كارفور الرياض لهذا الأسبوع بداية من اليوم الأربعاء.

عروض كارفور الرياض اليوم الأربعاء 30/9/2020

عروض متنوعة على المواد التموينية عروض على أنواع الزيوت المختلفة للقلي وللطبخ، عروض الأرز البسمتي والأرز البرياني بأنواعه، عروض على الأرز المصري.

عروض منتجات الألبان شاملة الجبن الموتزاريلا عروض حليب المراعي، عروض حليب الشوكولاتة وحليب الفواكه، عروض الجبن القابلة للدهن.

عرض الدجاج المبرد ذبح اليوم من ماركات اليوم وإنتاج، وكذلك الدجاج المجمد دوو وعروض أخرى على اللحوم المجمدة والبرغر.

تخفيضات كبيرة في أسعار المنظفات والكلور والمطهرات منها ديتول والكلور وكذلك حفاضات الأطفال ومنعم الأقمشة والمحارم الورقية.

تنزيلات في أسعار المكرونة والصلة والبطاطس سابقة التحمير يمكنكم الحصول على أكثر من عبوة بسعر واحدة فقط.

المعلبات والتي يمكنكم الحصول عليها في هذا الأسبوع بأفضل سعر مثل التونة وورق العنب والحليب المكثف المحلى وعلب الفول.

تبدأ عروض كارفور الأسبوعية بالرياض من كل أسبوع في يوم الأربعاء وحتى يوم الثلاثاء وتتجدد العروض أسبوعياً.

يوجد في الرياض عدد 8 من فروع كارفور أهمها وأشهرها هايبر كارفور تالا مول وغرناطة مول وفرع كارفور في فلامنجو مول وكارفور القصر مول.

صور عروض كارفور الرياض لهذا الأسبوع

جمعنا لكم صور مجلة عروض كارفور الرياض لهذا الأسبوع والتي نتمنى أن تنال إعجابكم، والعروض تأتي لكم في صفحة واحدة لسهولة التصفح، إليكم أحدث عروض اليوم والتي تضم مجموعة من الأغراض المنزلية والمواد التموينية التي لا يستغنى عنها كل منزل: