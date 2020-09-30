“المالية” تصدر البيان التمهيدي لميزانية عام 2021

بلادي – الرياض :أعلنت وزارة المالية عن البيان التمهيدي للميزانية للعام 2021. وقدرت الوزارة إيرادات الميزانية لعام 2021 عند 846 مليار ريال، بارتفاع نسبته 9.8% عن المتوقع تحقيقه في عام 2020. وأشارت إلى أن النفقات العامة للدولة قُدرت بحوالي 990 مليار ريال، بعجز قدره 145 مليار ريال. وأضافت أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% في عام 2021.

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