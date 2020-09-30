خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح بالحرمين الشريفين

بلادي – الرياض :صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإقامة صلاة الميت الغائب على الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء.

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