نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على 200 ألف ريال تمويل شخصي من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتعرض بعض المواطنين والمقيمين في السعودية إلى عثرات اقتصادية، فيما يكون التمويل الشخصي من بنك الرياض دون تحويل الراتب، أحد الحلول السريعة التي يحل بها الفرد أزمته الاقتصادية، كما يُسهم في تحقيق الأهداف من خلال إقامة المشروع المناسب الذي يريده المتقدم لصرف التمويل، إذ إن قيمته تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

ويُوفر riyadbank هذا التمويل بما يتوافق مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، وتستمر فترات سداده إلى 5 سنوات، للتيسير على المواطنين والمقيمين في السداد بشكل مريح، ودون تعرضهم إلى التعثر في الدفع الشهري للأقساط، وبالتالي فإن هذا العرض يُعد مناسبًا للعديد من العملاء للأغراض المختلفة، ولكن وَفق شروط البنك التي لم تكن تعجيزية بقدر كونها من باب حفظ حق البنك.

الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض

ونرصد من خلال موقعنا، كيفية الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض دون تحويل الراتب، وذلك بهامش ربح تنافسي، وخيارات سداد مرنة، إذ يأتي ذلك وفق هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع بنك الرياض على الإنترنت.

اختيار التمويل الشخصي.

النقر على تمويل دون تحويل الراتب.

زيارة أقرب فرع للبنك.

إحضار بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للسعوديين.

شهادة تعريف بالراتب من جهة العمل موجه لبنك الرياض.

شروط صرف قرض شخصي دون تحويل الراتب ببنك الرياض

وبعد معرفة طريقة الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض دون تحويل الراتب، وبطرق سداد ميسرة، فإن البنك قد وضع شروطًا لصرف هذا التمويل تأتي على النحو الآتي:

لا بد من ألا يقل عُمر المتقدم للحصول على التمويل عن 18 سنة للسعوديين.

لا بد من ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 22 سنة للمقيمين.

لا تقل فترة العمل عن سنة عند التقدم بالطلب.

الحد الأدنى للراتب 10 آلاف ريال سعودي.

لا تزيد التزامات العميل عن 33% من إجمالي الراتب.

التمويل دون تحويل راتب.

أهم المميزات في تمويل الرياض الشخصي