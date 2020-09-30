نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضوابط وشروط وخطوات الحصول على تصاريح السفر للفئات المستثناة عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية الضوابط والشروط اللازمة لإصدار تصاريح السفر للفئات المستثناة والتي سيتم السماح لها بالسفر من وإلى خارج المملكة أثناء فترة تعليق حركة الطيران الدولي من وإلى المملكة بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث يمكن لتلك الفئات المستثناه الحصول على خدمة إصدار تصاريح السفر إلكترونياً عبر بوابة أبشر الالكترونية، ولأهمية هذا الأمر لعدد كبير من الأسر السعودية سوف نسلط الضوء في تلك المقاله على الضوابط التي حددتها الجوازات بشأن إصدار تصاريح السفر وأيضاً خطوات الحصول على تصاريح السفر.

أولاً:- الضوابط والشروط الخاصة بكل فئة من الفئات المستثناه للحصول على خدمة إصدار تصاريح السفر:-

حددت المديرية العامة للجوازات الضوابط والشروط الخاصة بكل فئة من الفئات المستثناه والتي يسمح لها بالسفر خارج المملكة والعودة مرة أخرى وهذه الضوابط هي:-

* الفئة الأولي وهم فئة الموظفون الحكوميون والمدنيون والعسكريون والمكلفون بمهمات رسمية خارج البلاد وتتضمن ما يلي:-

استحالة تأدية المهمة الرسمية عن بعد.

أن تكون المهمة مرتبطة بموعد يتعذر تأجيله.

أن تكون المشاركة في تلك المهمة في أضيق الحدود.

وأشارت المديرية العامة للجوازات بأنه بالنسبة لتلك الفئة فإن المستندات المطلوب إرفاقها هي:-

تقديم خطاب رسمي من المسئول الأول في الجهة.

أن تحدد أسماء المكلفين بأداء المهمة، والمهمة ومقرها ومدتها وما يفيد أن المكلف مستوفي شروط أداء المهمة.

* الفئة الثانية وهم المواطنون من الحالات الإنسانية الآتية:-

لم شمل الأسرة للمواطنة أو المواطن مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.

وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين او أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة.

وتتضمن الضوابط والشروط للموافقة على إصدار تصاريح السفر لهذه الفئة ما يلي:-

ثانياً:- خطوات حصول الفئات المستثناه على تصاريح السفر إلكترونياً عبر بوابة أبشر:-