طلب تصريح استثناء للسفر خارج المملكة لفئة من السعوديين العاملين بوظائف دائمة

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عمر شويل - جدة ضوابط وشروط نظام العمل المرن حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث قامت بعمل قواعد يتم من خلالها ضبط نظام العمل المرن، وأشارت أن العمل بنظام العمل المرن متاح فقط بالنسبة للمواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية، والتي تخص تنظيم العمل لبعض الوقت.

شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر خارج المملكة لفئة من العاملين السعوديين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على تويتر، الشروط المطلوبة من أجل التقديم والحصول على طلب استثناء من أجل السفر خارج المملكة العربية السعودية، وأوضحت أن هذا الطلب لفئة محددة وهم من العاملين السعوديين يعملون بوظائف دائمة لدى المنشآت سواء العامة أو الخاصة، أو الغير ربحية، وأوضحت شروط الحصول على طلب التصريح:

أن يكون مقدم الطلب موظف دائم لدى المنشأة.

أن يكون العمل لدى تلك المنشأة من قبل جائحة كورونا.

أن يكون مقدم الطلب ليس لديه القدرة لمواصلة العمل عن بعد.

ضوابط وشروط نظام العمل المرن للسعوديين