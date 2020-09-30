نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الدخول والتسجيل في بلاك بورد التقنية رابط blackboard tvtc في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدايةً، تُعرف منظومة أو برنامج بلاك بورد التقنية tvtc على أنها أحد الخدمات الإلكترونية الرائدة، التي قامت بتدشينها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، بهدف توفير إمكانية التعلم والتدريب عن بعد،من خلال منظومة “بلاك بورد”، التي دشنتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في المملكة العربية السعودية، منذ فترة بعيدة، وجاءت الحاجة إليها حاليًا، بهدف توفير خدمة تعليمية غير مسبوقة، تعتمد نظام التعليم عن بعد منهجًا لها، وقد أصدر وزير التعليم السعودي قرارًا باعتمادها بشكلٍ رسمي في البلاد، تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في البلاد منذ مطلع العام الجاري، وعليه فقد أصبحة منصة بلاك بورد التقنية tvtc من الأهمية بحيث صار الاعتماد عليها أساسيًا في هذه المرحلة.

بلاك بورد التقنية

تتعدد وتتنوع الأهداف التي جاءت من أجلها تدشين منظومة أو برنامج بلاك بورد التقنية tvtc، إلا أنها تتركز في الأساس على توفير طريقة تعليمية سهلة ومتطورة عن بعد، وتقديم الدعم والمساعدة للطلاب والمغتربين من أصحاب الأعذار والظروف الخاصة، الذي يتعذر عليهم متابعة العملية التعليمية بشكلها التقليدي المتعارف عليه، منظومة بلاك بورد التقنية tvtc، تعزز مفهوم الاستمرارية في تلقي المناهج التعليمية، كما تعمل على دعم التدريب الذاتي للطلاب والمتدربين على حدٍ سواء، حيث تعكف المنصة على بناء بيئة متكاملة للتدريب الإلكتروني الفعال.

كيف ادخل بلاك بورد التقنية

من أجل استخدام ناجح، يحقق الهدف والغاية، من منظومة بلاك بورد التقنية tvtc، نشير إلى الخطوات المبسطة التالية:

أولًا سيحتاج الدارس إلى الدخول في البداية بوابة التدريب التقني الإلكتروني “بلاك بورد” .

يشرع المتدرب في الخطوة التالية في كتابة الرمز الخاص بكليته أو جامعته، ثم كتابة الأرقام الست الأخيرة من الرقم الأكاديمي المخصص له.

بعد ذلك، يتوجه الطالب إلى خانة كلمة السر أو المرور، وفيها يكتب رجل السجل المدني الخاص.

وعند الانتهاء، يضغط على كلمة الدخول، من أجل الولوج إلى منصة ومتابعة محتوياتها، واختيار المناسب منه، حسب المجال والمرحلة الدراسية.

تجدر الإشارة، إلى أن نجاح منظومة بلاك بورد التقنية tvtc، دفع العديد من الجامعات، في بلاد الحرمين، إلى تبنيها كرافد أساسي للتعليم لديها، بهدف تيسير المنظومة التعليمية لطلابها والمترددين عليها والمتدربين بها.