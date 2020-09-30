نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحويل مديونية التمويل الشخصي لدى البنك الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحويل مديونية التمويل الشخصي لدى البنك الأول فتستطيع الآن نقل رصيدك لدى البنك الأول حيث يقدم البنك الأول العديد من القروض التمويلية المختلفة للعملاء فمن خلال تحويل مديونية تمويلك الشخصي لبنك الأول سوف تحصل على العديد من المميزات منها مبلغ القسط الشهري وقيمة التمويل ففي هذا المقال سوف نعرض أهم مزايا تحويل مديونية التمويل الشخصي لدى البنك الأول وسوف نعرض أيضاً أهم الشروط والمستندات المطلوبة

مزايا تحويل مديونية التمويل لدى البنك الأول

يتميز برنامج نقل مديونية التمويل لدى البنك الأول بمجموعة من المزايا وهي كما يلي

يتميز برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأول بالموافقة السريعة

يتميز برنامج التحويل لدى بنك الأول بأنه يتم سداد التمويل حتى 1500000 ريال سعودي

يتميز برنامج نقل مديونية التمويل الشخصي لدى البنك الأول بأنه يتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية

يتميز برنامج تحويل المديونية بفترة سداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات

يتميز هذا البرنامج بأنه يتم الإعفاء عن المتبقي من المديونية في حالة الوفاة

يتميز هذا البرنامج بهامش ربح تنافسي لدى البنك الأول

لا يتعدى القسط الشهري الجديد ثلث الراتب

شروط الحصول على تحويل مديونية التمويل لدى البنك الأول

برنامج تحويل مديونية التمويل الشخصي متاح للسعوديين والمقيمين

يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للمواطن السعودي 5000 ريال في القطاع الحكومي و8000 ريال سعودي في القطاع الخاص

يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للمقيمين 10000 ريال في القطاع الحكومي والقطاع الخاص

يشترط أن يكون الحد الأدني في الوظيفة الحاليه للسعوديين 3 شهور في القطاع الحكومي وسنه في القطاع الخاص

يشترط أن يكون الحد الأدنى في الوظيفة الحاليه للمقيمين سنه في القطاع الحكومي والقطاع الخاص

المستندات المطلوبة لبرنامج تحويل المديونية

يتم ملئ طلب التمويل تقديم صورة الهوية الوطنية تقديم خطاب تعريف من جهة العمل تقديم صورة من خطاب إثبات المديونية من جهة التمويل الأخرى تقديم كشف حساب لآخر 3 أشهر

طريقة نقل مديونية القرض الشخصي لدى البنك الأول