يتضمن عدداً من المزايا.. “التعليم” تطلق تطبيق مدرستي عبر “جوجل بلاي” و”آبل ستور”

بلادي – الرياض :أطلقت وزارة التعليم “تطبيق مدرستي” على جميع أنظمة التشغيل للهواتف المحمولة، حيث يمكن الحصول عليه عن طريق متجر “جوجل بلاي” لأجهزة الأندرويد، ومتجر “أبل ستور” لأجهزة الآيفون والآيباد، ومتجر “هواوي”.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لكل طالب أو ولي أمر تنزيل التطبيق وتثبيته على الجهاز الخاص به، واستخدامه في أي وقت وعلى مدار اليوم.

وأضافت أن التطبيق يحاكي البيئة التعليمية الواقعية إلى حد كبير، بما يتضمنه من خدمات تعليمية متكاملة، تمكّن المستفيدين من استخدام منصة مدرستي.

وأكدت أن التطبيق يتيح للطالب التفاعل مع الدروس والأنشطة التعليمية “الواجبات، الاختبارات، الأنشطة الإثرائية، المسارات التعليمية” للمقررات الدراسية، وكذلك التفاعل مع الحصص والدروس المعدة خارج توقيت الجدول المدرسي واستعراض قائمة الواجبات المدرسية وتقديم الحل للمعلّم بسهولة ويسر.

وأشارت إلى أنه يوفر مجموعة من الخدمات الأخرى للبقاء على التواصل والاطلاع، والتحديث المستمر بواسطة التنبيهات، والتحديثات المتاحة، وإمكانية طرح الأسئلة على معلمي المقررات الدراسية، والوصول السريع إلى جميع الأنشطة التعليمية والمدرسية المجدولة.