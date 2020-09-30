حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة

بلادي – الرياض :نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وتوقّعت الهيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد الى مرتفعات المدينة المنورة.

كما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

ويتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 17 درجة مئوية في أبها.