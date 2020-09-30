نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون فوائد يصل الي 60 ألف ريال بلا كفيل .. احصل عليه الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون فوائد يصل الي 60 ألف ريال سعودي من بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية وبدون كفيل ويصل الي 60 ألف ريال سعودي ويمكن لأي شخص تتوافر فيه الشروط الحصول علي التمويل الشخص وتحقيق كافة احتياجاته الشخصية واحتياجات أبنائه من شراء سيارة، تصليح أو بناء منزل، الفر، أو أي أغراض شخصية وتصل فترة السداد لفترة تمتد الي 60 شهراً.

يعتبر بنك التسليف والادخار سابقاًُ والمعروف حالياً ببنك العمل والتنمية الاجتماعية أنه من أحد أكبر وأشهر البنوك في المملكة العربية السعودية والتي تقدم عروض وخدمات بنكية متكاملة وتتناسب مع فئة كبيرة من المواطنين وتدعم كافة الأسر والأفراد والشركات الصغيرة والمؤسسات الضخمة، مما أدي الي اكتساب البنك ثقة كبيرة بين العملاء والشركات والبنوك الأخري، ويقدم العديد من القروض المختلفة كقرض الزواج، قرض الأسرة، كما أنه يقدم خدمة إعفاء العملاء من تسديد باقي الأقساط بشروط معينة تحت رعاية الديوان الملكي السعودي، لذلك نقدم لكم عبر موقعنا الإلكتروني “موقع ثقفني الإخباري” شروط وكيفية الحصول علي تمويل الأسرة المقدم من بنك التسليف والادخار سابقاً وما يسمي بنك العمل والتنمية الاجتماعية حالياً.

شروط الحصول علي تمويل الأسرة من بنك التسليف والادخار

ألا يقل عمر المتقدم للحصول علي تمويل الأسرة عن 25 سنة، ول يزيد عن 55 سنة للحصول علي القرض.

ألا يزيد نصيب الفرد من الأسرة من الراتب الشهري لرب الأسرة عن 2,000 ريال سعودي.

أن ينحصر عمر الأبناء الذكور ما بين 18 سنة كحد أدني حتي 24 سنة كحد أقصي ماعدا المتزوج منهم.

ألا يقل عمر الأبناء الإناث عن 18 سنة ماعدا المتزوجة منهم.

تقديم شهادات معتمدة تتضمن بيانات الأسرة تؤكد الشرطين السابقين.

أن يكون المتقدم لطلب تمويل الأسرة سعودي الجنسية.

الانتظام في تسديد القروض بصورة دورية وفي المعاد المحدد.

الفئات التي يمكنها أن تحصل علي قرض الأسرة من بنك التسليف والادخار